Repasované telefony kupuje stále víc Evropanů. Jeden model válcuje konkurenci, Androidy nemají šanci

Když analytická firma Recommerce Group zveřejnila svůj žebříček Re! Index za rok 2025, výsledek byl jednoznačný: nejprodávanějším repasovaným smartphonem v Evropě se stal iPhone 13. Za ním skončily iPhone 11 a iPhone 12. Z deseti příček obsadil Apple devět. Jediný Android, který se do elitní desítky dostal, byl Samsung Galaxy S22, až na osmém místě. Čísla zároveň ukazují, že repasované telefony přestaly být okrajovou záležitostí pro ty, kteří chtějí hlavně ušetřit. Podle
barometru Recommerce a Kantaru z března 2026 tvořily telefony z druhé ruky už 18 % všech smartphonů v evropském oběhu. A 55 % Evropanů uvedlo, že si v budoucnu hodlá pořídit repasovaný přístroj, o tři procentní body více než v předchozím roce. Proč iPhone 13 a proč tak drtivě
Čtyři roky starý telefon na prvním místě prodejů zní paradoxně. Jenže právě v tom spočívá logika repasovaného trhu. Recommerce vysvětluje, že nejprodávanější repasované iPhony pocházejí v průměru ze čtvrté až páté generace zpětně. Kupující tedy sáhnou po modelu, který je dostatečně starý na to, aby výrazně zlevnil, ale stále dost aktuální na to, aby dostával nejnovější verze iOS. iPhone 13 tuhle rovnici splňuje téměř dokonale: má OLED displej, čip A15 Bionic a stále podporuje aktuální systém.
U Androidů funguje jiná dynamika. Recommerce uvádí, že repasované Androidy se prodávají v průměru ze třetí generace zpětně, tedy jde o novější kusy, které ještě nestihly dostatečně zlevnit. Celý androidový segment je podle firmy stále ve fázi „strukturace“. Jinými slovy: zatímco Apple má na trhu repasů vybudovanou infrastrukturu a stabilní poptávku, Android tento segment stále rozvíjí.
Důvody jsou strukturální. iPhony si drží vyšší zbytkovou hodnotu, mají dlouhou softwarovou podporu a kupující jim i po letech více důvěřují. Galaxy S22 na osmé příčce tak zatím působí spíše jako výjimka než jako důkaz zásadní změny trhu.
Kolik stojí repasovaný iPhone 13 v Česku
Cenový argument je přitom výrazný. Na Swappie se repasovaný iPhone 13 128 GB prodává od 7 090 Kč ve stavu „velmi dobrý“, s 12měsíční zárukou a 52bodovým testováním. Vodafone v českém e-shopu nabízí tentýž model za 9 477 Kč bez tarifu, se zárukou 24 měsíců, baterií nad 85 % a certifikací RECQ/DEKRA.
Pro srovnání:
Model Cena Typ Repasovaný iPhone 13 128 GB (Swappie) od 7 090 Kč repas Repasovaný iPhone 13 128 GB (Vodafone) 9 477 Kč repas Nový Samsung Galaxy A56 5G 10 999–11 999 Kč nový Nový iPhone 17e od 19 990 Kč nový Nový iPhone 16 od 22 990 Kč nový
Repasovaný iPhone 13 tak vychází o desítky procent levněji než nový iPhone. Cenově se zároveň dostává do oblasti nových telefonů střední třídy s Androidem, přičemž nabízí čip A15 Bionic, OLED displej a přístup k ekosystému Applu. Podle barometru Recommerce z roku 2026 je právě cena hlavním motivem pro 64 % evropských kupujících repasovaných telefonů. Dalších 28 % uvádí jako rozhodující faktor přítomnost záruky.
Česko už není mimo mapu
Repasované telefony nejsou jen západoevropský fenomén. Podle průzkumu Vodafonu ví 78 % Čechů, že repasovaný telefon lze běžně koupit, a čtvrtina už takový nákup uskutečnila. Data NMS Market Research pro marketplace Refurbed z dubna 2025 potvrzují podobný trend: každý čtvrtý Čech podle průzkumu repasovaný telefon vlastní.
Recommerce ve svém barometru 2026 uvádí pro Česko 12% podíl telefonů z druhé ruky v provozu. To je méně než ve Francii (přes 20 %) nebo v Německu, ale stále jde o podíl výrazně nad úrovní okrajového trhu. Recommerce navíc pro rok 2025 poprvé zpracoval samostatnou infografiku pro Českou republiku, což naznačuje, že tuzemský trh začal být pro velké evropské hráče zajímavější.
Na co si dát pozor a v čem se liší repas od repasu
Repasovaný telefon není totéž co „použitý z bazaru“. Podle francouzského spotřebitelského úřadu DGCCRF, který má v Evropě podrobně zpracovaná pravidla pro označování repasovaných zařízení, musí repasovaný telefon projít kontrolou všech funkcí, případnou opravou a vymazáním dat předchozího uživatele a musí být uveden stav jeho baterie. Prakticky jde tedy o použitý telefon, který prošel stanoveným procesem kontroly a případné opravy, nikoli jen o přístroj z druhé ruky.
Rozdíl je ale i mezi repasem od výrobce a od třetí strany:
Apple Certified Refurbished – funkční testování, originální díly, u iOS zařízení nová baterie a vnější plášť a roční záruka. Samsung Certified Re-Newed – interní repase, více než 100 testů kvality, originální díly a záruka jako u nového Galaxy. Samsung program v lednu 2026 rozšířil do Francie, Německa a Británie. Třetí strany (Swappie, Vodafone/Recommerce) – vlastní testovací procesy, někdy i delší záruka než výrobce, ale použité díly nemusí být vždy originální.
Při koupi se vyplatí kontrolovat konkrétní stav baterie, historii dílů a servisu, odhlášení předchozího uživatele a aktivační zámek. Apple přímo
doporučuje prověřit také blokaci na operátora a IMEI. Změní se něco, nebo Apple poroste dál
Samsung začal budovat infrastrukturu pro oficiální repase, Recommerce vidí růst modelu Galaxy A54 i posun Pixelu 7 z 80. na 38. místo žebříčku. Jenže z osmdesátého na třicáté osmé místo je pořád daleko do první desítky. Bez vysoké zbytkové hodnoty a dlouhé softwarové podpory tak budou androidové repasy podle současných dat spíše dohánět náskok Applu.
iPhone 13 mezitím ukazuje, proč se Applu na trhu repasovaných telefonů daří: několik let starý telefon lze koupit za výrazně nižší cenu než nový model, přitom stále nabízí moderní hardware a dlouhou softwarovou podporu. Pokud tento rozdíl mezi platformami přetrvá, Apple si může svou výraznou pozici v evropských repasech udržet.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman