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Repasované telefony kupuje stále víc Evropanů. Jeden model válcuje konkurenci, Androidy nemají šanci

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Téměř každý pátý smartphone v evropském provozu je z druhé ruky. A na špici prodejů stojí čtyři roky starý iPhone 13.
Telefon Android Samsung Galaxy S22

Telefon Android Samsung Galaxy S22

Zdroj: Samsung
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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