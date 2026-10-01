Škola v Újezdu nad Lesy se vrátila do běžného provozu. Počet nakažených salmonelózou stoupl na 393

Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy dorazilo ve středu zhruba 60 procent žáků druhého stupně. Zdravých je přitom jen 35 z 60 tamních učitelů a celý personál kuchyně pro druhý stupeň zůstává nemocný. První stupeň funguje víceméně normálně. Ředitel školy Libor Skala to sdělil novinářům při příležitosti návratu žáků po zhruba týdenním ředitelském volnu.
Počet nemocných vzrostl od úterý o dva na celkových 393, potvrdil starosta Prahy 21 Michal Hazdra (ODS) spolu s hygieniky. Ti zároveň neevidují jediný případ přenosu nákazy v rámci rodiny. Zástupkyně mluvčí pražské hygienické stanice Petrana Slámová upřesnila, že dosud nebyl zaznamenán případ onemocnění u člena domácnosti, který by stravu ze školní jídelny nekonzumoval. Přenos salmonelózy mezi lidmi je podle ní sice možný, ale vzácný, dochází k němu prostřednictvím rukou nebo předmětů znečištěných stolicí či zvratky. Celkem hygienici potvrdili 58 laboratorně prokázaných případů.
Veškeré prostory školy včetně kuchyně prošly dezinfekcí, přes den byl posílen úklid. Jídlo nyní do školy dováží externí firma. Kuchyň v budově prvního stupně by podle Skaly mohla znovu rozjet vlastní provoz příští týden, jakmile budou mít všechny kuchařky negativní testy. Kuchyň v Polesné ulici, kde se učí druhý stupeň, bude stát nejméně několik týdnů. Na pozici vedoucího kuchyně se po zveřejnění inzerátu ozvalo více zájemců, ředitel zatím nikoho nevybral.
Městská část připravuje právní pomoc pro rodiče, kteří budou uplatňovat nároky na odškodnění, například za zmařené dovolené nebo prodloužené víkendy. Hazdra připomněl, že městská část i škola disponují pojištěním pro podobné situace. Požádal také příslušné úřady o zajištění psychologické pomoci pro žáky, protože školní psycholožka podle ředitele i starosty kapacitně nestačí pokrýt předpokládanou poptávku. Řada rodičů na sociálních sítích popsala, že děti, které prodělaly závažnější průběh nemoci, se nyní bojí ve škole vůbec jíst.
Rada Prahy 21 zatím odvolání ředitele neplánuje. Hazdra zdůraznil, že dokud není šetření ukončeno, prioritou je zajistit chod školy, a její případná destabilizace by situaci nepomohla. Školu navštěvuje přibližně 1100 dětí. Ze školní jídelny odebíraly jídlo také dvě mateřské školy a pečovatelská služba, nemocní jsou proto i mezi předškoláky a seniory. Hygiena minulý týden oznámila, že škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.
Zdroj: autorský text / ČTK