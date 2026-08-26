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Školní batoh může ovlivnit držení celého těla. Rodiče by ho neměli vybírat jen podle věku

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Výběr školního batohu není jen otázkou oblíbeného motivu, ceny nebo množství kapes. Pokud dítěti nesedí velikostí, konstrukcí nebo je po naplnění příliš těžký, může měnit způsob, jakým stojí i chodí. Rodiče by proto měli sledovat především postavu dítěte, hmotnost batohu a možnosti jeho správného nastavení.
Dítě se kvůli školnímu batohu může předklánět nebo zvedat ramena. Rozhoduje i správné usazení na zádech.

Dítě se kvůli školnímu batohu může předklánět nebo zvedat ramena. Rozhoduje i správné usazení na zádech.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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