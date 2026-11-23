Hodiny ukazovaly 4:58 druhého kola a hlavní zápas večera v Dauhá mířil do minutové pauzy. Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 32-7-1 po zápase, v tu chvíli vyrazil dopředu. Novozélanďan Navajo Stirling uhnul a trefil pravý hák. Přidal na zemi ještě několik úderů a bylo po zápase. Krátce nato se na síti X objevily komentáře, které českému bojovníkovi radily konec kariéry. Redakce MMAmag je roztřídila podle toho, co po něm jejich autoři vlastně chtějí.
Zbývaly dvě sekundy a Procházka se rozhodl zaútočit
Turnaj UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling se v Dauhá konal 21. listopadu 2026 a titul v sázce nebyl. V hlavním zápase nastoupil proti neporaženému Novozélanďanovi Navajo Stirlingovi, týmovému parťákovi šampiona divize Carlose Ulberga.
Ze zápasového výsledku, který americká MMA organizace UFC zveřejnila po turnaji a redakce MMAmag ho prošla, plyne, že knockout padl ve 4:58 druhého kola. Tedy dvě sekundy předtím, než měl Procházka sedět v rohu.
Na sociálních sítích padaly verdikty během chvíle a ten nejmírnější radil Procházkovi jen změnu váhové kategorie.
Tři tábory, které se po knockoutu sepraly na sítích
První tábor mluví rovnou o konci. Americký účet MMA Joey napsal 21. listopadu 2026 na X: „Ukazoval tam Procházka Stirlingovi slitování? Uctívání Jiřího dnes končí.“ Překlad pořídila redakce MMAmag.
Druhý tábor neřeší kariéru, ale riziko. Španělsky píšící fanoušek podle serveru RUIK.cz napsal: „Bylo to hezké, dokud to trvalo, ale nemůžeš být v kleci takový klaun.“ Připomněl i dubnový zápas s Ulbergem, který Procházka podle něj vyhrával. Server jméno účtu neuvedl.
Třetí tábor radí stěhování o kategorii výš. Jeden z uživatelů uvažoval, jestli Procházka neshazuje příliš, a doporučil mu těžkou váhu. Je to nápad z internetu, ne plán: žádné oficiální potvrzení přechodu ze strany bojovníka, jeho týmu ani organizace neexistuje.
A pak jsou tu ti, kdo ho hájí. Český uživatel Pavel Trbušek napsal, že řeči o skleněné bradě nebere a že taková rána by uspala „95 % borců“. Jde o jednotlivé účty, ne o stanovisko scény.
Zatímco část účtů řešila jeho konec, žebříček UFC říká o ceně téhle porážky něco mnohem konkrétnějšího.
Co ten jeden hák stál v žebříčku
Na oficiální stránce turnaje, jejíž výpis redakce MMAmag ověřila 23. listopadu 2026, šel Procházka do klece jako dvojka polotěžké divize a Stirling jako pětka.
|Ukazatel
|Jiří Procházka
|Navajo Stirling
|Pozice v žebříčku UFC před zápasem
|2.
|5.
|Celková bilance po zápase
|32-7-1
|12-0
|Bilance v UFC po zápase
|6-4
|7-0
Jak hluboký bude pád, zatím jasné není. Dostupné výpisy žebříčku UFC si k 23. listopadu 2026 odporují: jeden uvádí Procházku stále druhého a Stirlinga pátého, druhý už třetího a sedmého. Bilanci obou mužů po zápase dohledala redakce MMAmag ve výpisu rankingového textu Sherdogu z 23. listopadu 2026.
Jisté je, že jde o druhý knockout v roce 2026. Podle agentury AP Procházka 11. dubna 2026 na UFC 327 v Miami prohrál titulový zápas s Carlosem Ulbergem knockoutem ve 3:45 prvního kola. Ulberg i Stirling trénují spolu. Pro jeden novozélandský tým jsou to dvě stopky v řadě.
Co zbylo ze slibu, že do Kataru přijede jiný Procházka
KOMENTÁŘ Procházka přijel do Kataru jako outsider, s novým trenérem a s příběhem o chladnější hlavě. V předzápasovém textu UFC z 18. listopadu 2026 redakce MMAmag dohledala jeho vlastní recept: držet ruce nahoře, být strategičtější a ne tak emocionální. Na svém blogu z 9. září 2026 sám psal o Dannym de Vriesovi jako o nové posile trenérského týmu.
Závěr druhého kola přečetla část fanoušků jako přesně tu starou lehkomyslnost, které se měl zbavit. Jenže verdikt konec kariéry po jednom háku je přestřelený. Stirling má 12 zápasů bez porážky a sedm výher v UFC a trefil čistou ránu. Web MMA Mania napsal, že Procházka po zápase zveřejnil na Instagramu video, ve kterém opakoval, že podobně už ne.
O jeho kariéře nerozhodly dvě sekundy před gongem. Rozhodne rok, ve kterém dvakrát skončil knockoutem a cesta zpátky k titulu se mu natáhla.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek