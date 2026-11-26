Ve 3. kole, v čase 2:54, přišel kop z otočky a bylo po zápase. Stephen Thompson, 43letý americký bojovník ve velterové váze (do 77 kg) s bilancí 18-9-1, si rozlučku ohlásil dopředu a pak ji ještě vyhrál. Charlese Radtkeho porazil technickým knockoutem 14. listopadu 2026 na turnaji UFC 334. Pár dní nato dostal otázku, která přijde na každého, komu skončí to, co ho celý dospělý život určovalo: jestli mu klec nebude chybět. Odpověděl jinak, než na co jsou fanoušci u odcházejících bojovníků zvyklí. Redakce MMAmag proto prošla i text, který o Thompsonovi vydalo UFC v dubnu 2012, a položila ho vedle jeho listopadových slov.
„Bojování není moje identita“
V rozhovoru po posledním zápase, který 23. listopadu 2026 zveřejnil server MMA Fighting, Thompson na dotaz, jestli u konce kariéry vydrží, odpověděl: „Tohle je konec. Bojování není moje identita. Moje skutečná identita je tady v Upstate Karate“. Hned to upřesnil: „Moje identita je tady v Upstate Karate, kde učím děti a rodiny“. Překlady citací v tomto textu jsou redakční.
Organizace k jeho konci nevydala nic nad rámec rozloučení. UFC 15. listopadu 2026 publikovalo text, ve kterém Thompsonovu kariéru uzavírá jako rozlučku jednoho z hodných kluků.
Jenže právě ta věta o instruktorovi karate není nic, co by Thompson vymyslel po posledním zápase. Poprvé ji řekl 14 let předtím.
Druhé jméno, které používal už v roce 2012
Upstate Karate je rodinná škola bojových umění, kterou založil jeho otec Ray Thompson; web školy ho vede jako majitele a hlavního instruktora. Stephen Thompson je tam uvedený jako hlavní instruktor programu Junior Kempo a podle stejné stránky učí děti ve věku od 5 do 10 let. V předzápasovém profilu, který UFC zveřejnilo 11. listopadu 2026, používá označení Mr. Stephen.
Podstatné je, že v článku, který UFC.com vydalo 2. dubna 2012, tehdejší nováček organizace říkal: „Nechci ukázat jen to, že umím bojovat nebo že trénuju od tří let; chci ukázat, co vám karate přináší“. Stejný text ho popisuje jako hlavního dětského instruktora v otcově škole. Mezi oběma výroky leží celá kariéra a jejich smysl se neposunul.
Proč to někomu jinému nejde, popsal Thompson sám: „Je pro některé z těch chlapů těžké se od toho odtrhnout, když byli bojovníkem, když to byla jejich identita tolik let. Co budou dělat potom? Co budu dělat já? Tak se vracejí z důchodu. Já? Já to nepotřebuju“. Je to jeho pohled na cizí návraty, ne diagnóza.
Čísla, která po sobě nechal
Bilance 18-9-1 znamená 28 profesionálních zápasů v MMA. V oficiálním profilu UFC a v databázi Sherdog redakce MMAmag dohledala shodně debut v organizaci 4. února 2012, výhru knockoutem po kopu na hlavu v 1. kole a poslední zápas 14. listopadu 2026. Mezi oběma daty je 177 kalendářních měsíců, tedy 14 let a 9 měsíců.
Nejblíž pásu byl proti Tyronu Woodleymu: po remíze v prvním titulovém zápase přišla 4. března 2017 na UFC 209 prohra většinovým rozhodnutím. V kickboxu uvádí profil UFC i zmíněný text z roku 2012 bilanci 57-0 jako součet profesionálních a amatérských zápasů. Jeho profil u UFC je k 25. listopadu 2026 vedený se statusem Not Fighting, tedy nebojuje.
Konec v kleci ještě neznamená konec na žíněnce
ANALÝZA Podle přepisu rozhovoru pro kanál Home of Fight, zveřejněného 25. listopadu 2026 serverem SportsCatch, Thompson na nápad zápasit ve wrestlingové lize Real American Freestyle reagoval slovy „to by bylo skvělé“, zároveň ale odmítl uspěchaný prosincový termín a chtěl čas na přípravu; podle téhož přepisu nikdy nenastoupil v singletu. Liga se sama označuje za profesionální wrestling bez scénáře, ne za MMA. Na jejím webu redakce MMAmag k 25. listopadu 2026 Thompsona mezi ohlášenými akcemi nenašla. Potvrzený zápas tedy neexistuje, existuje ochota.
Oznámený konec bývá v bojových sportech pružný pojem i u nás: Karlos Vémola, 41letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg) s bilancí 39-9-0, je na webu OKTAGON MMA vedený jako dvojka žebříčku své kategorie a server MMAtown popsal jeho návrat do klece zhruba po 15 měsících pauzy. O návratu nebo klidu přitom nerozhodují forma ani peníze, ale otázka, jestli má člověk ráno kam jít.
Thompson ji zodpovězenou má, a to v Jižní Karolíně. Pro fanoušky bude pořád Wonderboy. Pro děti na žíněnce je Mr. Stephen. Po 14. listopadu 2026 zbyla jen ta druhá role.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková