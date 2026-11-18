Liberecký kraj stojí před nepříjemnou energetickou výzvou. Ceny elektřiny a zemního plynu na trzích výrazně vzrostly a podle aktuálních odhadů z listopadu letošního roku mohou náklady krajského rozpočtu na rok 2027 přesáhnout letošní výdaje o 87 milionů korun včetně DPH. Kraj věří, že se při chytře zvoleném postupu nákupu podaří navýšení udržet přibližně na 75 milionech korun.
Původně měl kraj zahájit nákup energií podle strategie schválené v červenci 2026 ještě do konce srpna. Napjatá geopolitická situace, rostoucí ceny a nízká obchodní aktivita na energetických trzích ho však přiměly k odkladu. Kraj tehdy čekal na uklidnění situace a pokles cen, podobný tomu, který nastal na konci roku 2025. Vývoj ale nenaplnil očekávání a ceny dál rostly.
Zbyněk Miklík, jednatel společnosti Energie LK, která nákup pro kraj zajišťuje, přiblížil, jak trh v poslední době fungoval: "Na začátku listopadu jsme zaznamenali příznivý pohyb: elektřina pro rok 2027 zlevnila přibližně o 15 eur za megawatthodinu a zemní plyn o 10 eur." Přesto kraj nechce riskovat nákup celého objemu za jednu cenu a sází na flexibilitu.
Místo jednorázového nákupu na celý rok hodlá Liberecký kraj nakupovat prostřednictvím energetické burzy PXE Praha v takzvaných tranších, tedy dílčích nákupech na roční, čtvrtletní i měsíční období. Díky tomu může průběžně sledovat vývoj cen a přizpůsobovat objem dalších dodávek aktuální situaci na trhu. Pro rok 2027 kraj navrhuje maximální násobící koeficient 1,125, který odpovídá navýšení ceny komodity o nejvýše 12,5 procenta a zohledňuje obchodní přirážku dodavatele.
Náměstek hejtmana pro resort majetku a investic Jiří Ulvr zdůraznil, že cílem je co nejlépe využít tržní vývoj a zároveň chránit rozpočet: "Proto volíme postupný nákup, díky kterému můžeme průběžně vyhodnocovat situaci a podle ní rozhodovat o dalších dodávkách."
Do společného nákupu se vedle kraje a jeho příspěvkových organizací zapojují také Krajská nemocnice Liberec, města, obce a další subjekty. Samotný kraj s příspěvkovými organizacemi odebírá přibližně 15 850 MWh elektřiny a 41 500 MWh zemního plynu ročně. Celkový objem včetně nemocnice a zapojených měst a obcí pak činí přibližně 32 000 MWh elektřiny a 79 000 MWh zemního plynu.
Paralelně s přípravou nákupu na rok 2027 kraj chystá také veřejné zakázky na energie pro období 2028 až 2030. Jejich předložení Radě Libereckého kraje je naplánováno na leden příštího roku, přičemž navrhovaný koeficient pro toto období je 1,10, tedy maximálně desetiprocentní navýšení ceny komodity.
Zdroj: Liberecký kraj