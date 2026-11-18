Luxusní hodinky z butiku Gold and Beyond v Las Vegas jsou zpátky u majitele a trestní případ kolem šeku na zhruba 4,4 milionu Kč (200 000 amerických dolarů) se chýlí ke konci. Jde o Floyda Mayweathera Jr., 49letého amerického boxera s profesionální bilancí 50-0-0, který kariéru uzavřel v roce 2017 zápasem proti Conoru McGregorovi, hvězdě MMA organizace UFC. Podle soudních dokumentů měl vystavit šek na částku, kterou neměl na účtu. Čelil kvůli tomu dvěma obviněním v kategorii felony, tedy závažných trestných činů, u kterých americké právo počítá s trestem vězení. Stíhání má podle prokuratury skončit bez soudu. Redakce MMAmag k tomu otevřela nevadský zákoník i spis newyorského soudu a srovnala, co z Mayweatherových plánů nestojí jen na jeho vlastním profilu.
Hodinky jsou zpátky u majitele, stát chce obvinění stáhnout
Podle soudních dokumentů, ze kterých vycházela agentura Associated Press, měl Mayweather 31. prosince 2024 vystavit obchodu s luxusním zbožím z druhé ruky Gold and Beyond šek na 200 000 dolarů, aniž měl na účtu dost peněz. Obvinění přišla v dubnu 2026 a zněla na krádež v hodnotě 100 000 dolarů a více a na vystavení šeku bez dostatečného krytí s úmyslem podvést.
Podle oznámení prokuratury má případ skončit bez soudní síně. Mluvčí kanceláře okresního prokurátora v okrese Clark Andryanna Sheppard řekla serveru MMA Junkie, že hodinky jsou zpátky u majitele: „Obě strany jsou spokojené. Stát proto případ stáhne“. Není to rozhodnutí o vině ani o nevině, jen rozhodnutí žalobce dál nepokračovat. Veřejně celý krok popsala zatím jen prokuratura. Mezi datem šeku a 17. listopadem 2026, kdy server oznámení zveřejnil, uplynulo 686 dní.
Kdyby se případ dostal před soud, nehrozila by jen pokuta nebo podmínka. Nevadský zákon na obě obvinění pamatuje tvrdším kalibrem.
Nevadský zákoník mluví o letech, ne o nedorozumění
Z kapitoly 205 nevadského zákoníku, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že šek bez dostatečného krytí vystavený s úmyslem podvést je od částky 1 200 dolarů felony kategorie D. Krádež v hodnotě 100 000 dolarů a více patří podle téhož předpisu do přísnější kategorie B.
Sazby k těmto kategoriím přiřazuje paragraf NRS 193.130. U kategorie D počítá s 1 až 4 roky vězení a pokutou do 5 000 dolarů, u kategorie B s 1 až 20 lety a pokutou do 15 000 dolarů. Řeč o hrozícím vězení tedy není fráze, ale rozpětí v zákoně. Rozsudek v této věci nepadl žádný.
Místo soudní síně ale Mayweather ve stejných dnech řešil úplně jinou věc: plakát s datem a městem na druhém konci světa.
Bangkok, prosinec a jméno, které mění celou sázku
Mayweather na svém Instagramu ohlásil zápas s australským boxerem Mattym Floydem na 19. prosince 2026 v Bangkoku. Znění příspěvku cituje britský deník The Independent z 2. listopadu 2026: „Austrálie proti světu. Největší všech dob proti Jedimu. Floyd Mayweather proti Mattymu Floydovi. 19. prosince, Bangkok. Je to malé rozehřátí předtím, než se v únoru 2027 pustíme s Ryanem Garciou do sebe“. Z výroku plyne, že větší jméno má přijít až po Bangkoku.
Tím jménem je 28letý americký boxer Ryan Garcia, podle žebříčku Světové boxerské rady (WBC) z 11. listopadu 2026 šampion velterové váhy do 66,678 kg s bilancí 26-2-0 a 21 výhrami knockoutem, k nimž organizace přičítá jeden zápas bez výsledku. Není to tedy jen jméno na plakát, ale aktivní držitel titulu. Zatím jde o Mayweatherovo tvrzení, nikoli o oficiálně potvrzený zápas. Bangkokský večer přitom neuvádí jen on: web promotéra The Order Promotions píše o podepsaných smlouvách a jako dějiště uvádí bangkokskou halu, zatímco prodejní portál Megatix má u téže akce místo konání jako dosud neurčené. Ani oznámení promotéra, ani prodejní portál neuvádějí schválení sportovní komise.
Tohle není první velký plán, který Mayweather veřejně slíbil. Ze spisu newyorského soudu, který redakce MMAmag prošla, plyne, že federální soud 2. července 2026 zamítl návrh promotérské firmy CSI Entertainment na předběžné opatření proti Mayweatherovi, protože firma neprokázala nenapravitelnou újmu; rozhodnutí se točí kolem smluv k ohlášeným exhibicím. V podání z 25. června 2026 firma žádala, aby Mayweather po exhibici s Mikem Tysonem nenastoupil proti nikomu jinému než Mannymu Pacquiaovi nebo soupeři, kterého schválí. Pozor na záměnu: tohle je civilní spor o smlouvy, s trestní kauzou v Las Vegas nemá nic společného.
|Soupeř
|Typ zápasu
|Stav k 18. 11. 2026
|Mike Tyson
|exhibice
|neuskutečnilo se
|Manny Pacquiao
|profesionální zápas
|neuskutečnilo se
|Matty Floyd
|exhibice, 19. 12. 2026, Bangkok
|oznámil Mayweather, uvádí promotér
|Ryan Garcia
|zápas, únor 2027
|jen Mayweatherovo oznámení
Proč se u Mayweathera vyplatí počkat až na zvonec
ANALÝZA Čtyři velká jména, čtyři oznámení, nula odboxovaných kol. Dva z těch zápasů se neuskutečnily a skončily soudním sporem s promotérem, další dva teprve mají přijít a zatím stojí na příspěvku a na webu pořadatele. To není detail pro právníky, to je návod, jak číst příští Mayweatherovu zprávu.
Důvod je prozaický. BoxRec vede Mayweathera jako neaktivního boxera s kariérou ukončenou v roce 2017, podle MMA Junkie od té doby absolvoval více než půl tuctu exhibic. Jeho zápasy nevznikají z pořadí v žebříčku, ale z dohody dvou stran o penězích. Dokud taková dohoda nemá podpis obou a razítko komise, je oznámení marketingový signál, ne termín v kalendáři. Hodinky našly cestu zpátky k majiteli za 686 dní; kolotoč ohlášených zápasů se roztočí za vteřinu na sociální síti, jen z něj zatím ani jednou nezazněl zvonec.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek