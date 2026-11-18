Plzeňské městské dopravní podniky připravují jeden z největších nákupů tramvají ve své historii. Za až 22 nových vozidel mohou zaplatit téměř tři miliardy korun. Pozornost však budí okolnosti přípravy veřejné zakázky. Předběžných tržních konzultací se totiž zúčastnil jediný výrobce, konkrétně plzeňská Škoda Transportation, která získala také předchozí zakázku na nové tramvaje. Podobné případy přitom v minulosti vyvolávaly pochybnosti o skutečné konkurenci mezi dodavateli. Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) vyhlásily 26. října veřejnou zakázku na dodávku nových velkokapacitních tramvají pro období let 2029 až 2034. Předpokládaná hodnota dosahuje 2,995 miliardy korun bez DPH. Dopravní podnik se zavazuje odebrat deset vozidel, dalších dvanáct si může objednat prostřednictvím opce. Nové tramvaje mají být plně nízkopodlažní, klimatizované a dlouhé 41 až 43 metrů. Každá musí pojmout nejméně 310 cestujících, z toho alespoň 90 sedících. Jde tedy o významnou modernizaci vozového parku, která má zvýšit kapacitu a komfort městské dopravy. Otázky však vyvolává způsob, jakým byla miliardová soutěž připravována. O podmínkách se radili pouze s jedním výrobcem Ještě před vyhlášením zakázky uspořádaly PMDP předběžné tržní konzultace. Ty mají zadavatelům umožnit zjistit možnosti trhu, technické parametry dostupných výrobků a podmínky, za nichž jsou dodavatelé schopni zakázku splnit. Podle informací serveru Zdopravy.cz se konzultací zúčastnila pouze společnost Škoda Transportation. Právě ta přitom získala také předchozí zakázku na dodávku nových tramvají pro Plzeň. U zakázky za téměř tři miliardy korun jde o okolnost, která stojí za pozornost. Zvlášť když je jediným účastníkem přípravných konzultací společnost, která má v Plzni výrobní závod, dlouhodobě zde dodává vozidla a zná místní dopravní prostředí. Podmínky soutěže navíc omezují účast dodavatelů ze zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. Takové omezení zužuje okruh potenciálních dodavatelů, kteří by mohli nabídnout alternativní technické řešení nebo nižší cenu. Podle serveru Zdopravy.cz se tak nemůže přihlásit například turecký výrobce Bozankaya. Výběr vítěze má být založen především na ekonomických parametrech. Samotná pořizovací cena bude mít váhu 77 procent, modelové náklady na servis a údržbu dalších 21 procent. Zbývající dvě procenta připadnou na počet dveřních proudů. Otázkou zůstává, kolik výrobců bude schopno všechny podmínky splnit a zda se skutečně podaří vytvořit konkurenční prostředí. Plzeň už jednou miliardovou soutěž kvůli jediné nabídce zrušila Nejde přitom o první případ, kdy se plzeňský dopravní podnik potýká s omezeným zájmem výrobců. V říjnu 2021 zrušily PMDP soutěž na dodávku až 24 velkokapacitních tramvají s předpokládanou hodnotou 1,92 miliardy korun. Důvodem byla skutečnost, že do výběrového řízení přišla pouze jediná nabídka. Server Zdopravy.cz tehdy upozornil, že v předchozích případech dopravní podnik uzavíral smlouvy na nová vozidla i v soutěžích, do nichž se přihlásil pouze jeden zájemce. Právě rozdílný přístup k jedinému uchazeči vyvolává otázku, podle jakých pravidel dopravní podnik vyhodnocuje dostatečnost konkurence. Zda je jedna nabídka přijatelná, totiž nemůže záviset pouze na tom, který výrobce ji podá. Ostrava: Tři soutěže a nakonec jediná nabídka Škody Varovným příkladem může být také nedávný nákup tramvají v Ostravě. Tamní dopravní podnik se pokoušel vysoutěžit nové velkokapacitní tramvaje od roku 2023. První soutěž s předpokládanou hodnotou 2,25 miliardy korun zrušil kvůli změně financování. Do druhého řízení s odhadovanou hodnotou 2,75 miliardy se přihlásily Škoda a Stadler. Po technickém posouzení zůstala ve hře pouze nabídka Stadleru. Následovaly spory o pokračování soutěže a řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ostravský dopravní podnik nakonec vypsal třetí soutěž, tentokrát bez elektronické aukce. Přihlásila se pouze Škoda Group, se kterou podnik letos v září podepsal smlouvu. Hodnota kontraktu na 16 tramvají s opcí na dalších devět a desetiletým servisem dosáhla 3,081 miliardy korun. Výsledná částka tak převýšila předpokládanou hodnotu poslední soutěže přibližně o 331 milionů korun. Samotná cena jedné tramvaje má podle ostravského dopravního podniku činit přibližně 109 milionů korun. Rozhodující bude skutečná konkurence Při investici za téměř tři miliardy korun je klíčové doložit, že město nakupuje za přiměřenou cenu a že podmínky soutěže dávají reálnou šanci také jiným výrobcům než dosavadnímu dodavateli. Právě skutečnost, že se předběžných tržních konzultací zúčastnila pouze Škoda Transportation, vyvolává otázku, zda byly možnosti trhu dostatečně prověřeny. Redakce Našeho REGIONU proto požádala Plzeňské městské dopravní podniky i vedení města o vysvětlení přípravy zakázky, způsobu stanovení její předpokládané hodnoty a opatření, která mají zajistit dostatečnou konkurenci. Lhůta pro podání nabídek končí 30. listopadu 2026. Teprve poté bude zřejmé, kolik výrobců se o miliardový kontrakt skutečně uchází Zdroj: autorský text