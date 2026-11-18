Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Ve středu se v seriálu Ulice bude řešit včerejší úlet Adély a Matěje, o kterém se dozví Anežka. Horké chvíle čekají na Radka Mastného, kterého Soňa tne přímo do živého. Anežka se dozví pravdu
„Adélo! Ty si mi bez mého vědomí dala drogy!“ rozčílí se Matěj sotva přijde k nim do bytu. Ona se snaží omluvit, že nevěděla, co to je. Kluk, se kterým se seznámila v klubu, jí tvrdil, že je to přírodní. Do toho přijde Anežka a chce vědět, co se děje. Matěj jí odpoví, že Adéle přivezl ony „slzy štěstí“, které chtěla a přizná, že si včera s Adélou trochu dal.
Anežka jim věří, že se mezi nimi nic nestalo. Vadí jí ale to, že si dali něco, o čem ani jeden nevěděl, co může způsobit. Anežka si pak jde sbalit věci a vrací se zpět do Drážďan. Matěj přizná, že se potřeboval uvolnit a že to znělo zábavně. Potřeboval se prostě odreagovat. Anežce dojde, že se mu v Drážďanech nelíbí. Měli by to podle ní hned vyřešit, protože je hloupost, aby si kvůli ní zvykal na něco, s čím není spokojený.
Válka
Dopoledne se Mastný zastaví u Lumíra. Ten už o něj měl obavy, protože takového jej nezná. Radek přizná, že je na tom mizerně, ale ještě to pro něj nekončí. Chce se Soně pomstít. Lumír má strach, že se to sveze po Jirkovi, ale Mastný jej uklidňuje, že jde čistě o ni a Jirkovi by to ve výsledku mohlo ještě pomoct. Jejich rozhovor přeruší zpráva od Soni, která Radka zve na radnici. Tam mu sdělí, že už se na něj nezlobí a že si ho pozvala jako ředitele Druhé šance. Poté mu oznámí, že Křečovice jim vypoví všechny platné smlouvy.
Radek je naprosto vytočený a Soňa podle něj bude litovat. On už si teď nehraje a bude to pro ni hodně špatné. Když pak v hospodě narazí na Jirku Hložánka, chce po něm pomoc. Jirka se do toho pouštět nechce, podle něj se opravdu jedná o střet zájmů.
Jirka se s tím večer svěří Martině a oba si vzpomenou ještě na to, jak se před ní plazí Egon. Podle Jirky je nějaký stavitel a Martina si myslí, že to je právě ono. „Že by Soňa odřízla Druhou šanci kompletně…“ přemýšlí nahlas Jirka a Martina za něj větu dokončí s tím, že tam dosadí firmu svého exmanžela.
Výhrůžky
„Až s tebou skončím ty „starostko“, budeš ráda, že seš ráda,“ přečte si právě příchozí zprávu na Sonině telefonu Erik. Soňa pak jen mávne rukou nad zprávou a synovi doporučí, ať to ignoruje, protože ho zahnala do kouta. Erikovi se to nelíbí, protože jí vyhrožuje a má strach, že aby mámě nějak ublíží. Do toho přijde Soně další zpráva, ale tentokrát od Egona a ten se ptá, jestli si s ním nechce pohrát. To už ale Erikovi zatají.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).