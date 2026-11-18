Madison Square Garden, páté kolo titulového zápasu těžké váhy a u mikrofonu hlas, který už několik minut trvá na svém. Ciryl Gane titul uhájil, jenže část diváků si z večera odnesla hlavně vztek na komentátora. Během dvou dnů po turnaji se objevila veřejná výzva, aby Daniel Cormier z komentátorského týmu UFC, největší světové organizace smíšených bojových umění, zmizel úplně. Jeho kolega Jon Anik se za něj postavil v podcastu a spor tím rozhodně neutišil. Redakce MMAmag prošla text petice i to, co z epizody zaznělo veřejně, a srovnala, co komu kdo vlastně vyčítá.
Anik si vzal kolegu na záda
Daniel Cormier, člen Síně slávy UFC a bývalý držitel titulu v těžké i polotěžké váze, patří v přenosech UFC k hlasům u mikrofonu. Jon Anik, hlavní komentátor UFC, se k vlně kritiky vyjádřil v epizodě podcastu Anik & Florian zveřejněné 16. listopadu 2026. Oficiální účet pořadu z ní den nato vypustil klip s větou, která se stala jádrem sporu: „Chce se mi ho bránit právě proto, že tam žádná podjatost není“. Reagoval tím na obvinění, že Cormier komentoval zápas zaujatě.
Úplně za pravdu mu ale nedal. Server BJPenn.com, který z epizody přepsal další pasáže, uvádí, že Anik připustil, že Cormier u prvních dvou kol na svůj názor příliš tlačil, a vzápětí se opřel do tónu kritiky slovy „je tam hodně jedu a řekl bych hněvu“. Nařčení z podjatosti podle téhož přepisu označil za „čiré šílenství“.
Vztah s kolegou popsal takto: „Není to tak, že bychom s DC byli nejlepší kamarádi; máme třenice jako manželský pár“. Spor dvou lidí nad jedním kolem je pro něj službou divákovi, ne poruchou vysílání. Text petice ale míří jinam než Anikova obhajoba.
Pět tisíc podpisů a jedna výtka navíc
Petice žádající odchod Cormiera z komentátorského týmu vznikla na serveru Change.org 16. listopadu 2026, dva dny po turnaji. Z jejího textu, který redakce MMAmag prošla, plyne, že autorům nejde jen o bodování: Cormierovi vytýkají komentář zaujatý, nesoustředěný a nepřesný, a to nejen v hlavním zápase, ale i v souboji Medice s Hollandem. UFC v petici žádají, aby ho nahradila člověkem „soustředěným, přesným a nestranným“.
Kolik lidí za tím stojí, závisí na tom, kdy se člověk podívá. Při kontrole 18. listopadu 2026 stránka uváděla 5 529 ověřených podpisů, z toho 2 522 přidaných téhož dne. Zpravodajství, které o petici psalo dřív, pracovalo s číslem 7 419, tedy o 1 890 víc. Change.org započítává jen podpisy, které ověří, a jde o živý údaj.
A pak jedna drobnost, která v rozčilení zaniká: petice nikoho neodvolává. Je to veřejná žádost fanoušků, nic víc. Proč se vůbec dalo o kolech hádat, ukazují čísla ze zápasu.
Pět kol, které každý viděl jinak
Gane obhájil titul jednomyslným rozhodnutím; z oficiálního výsledkového zápisu UFC k turnaji, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že všichni tři rozhodčí napsali 48:47 pro šampiona. Ciryl Gane, 36letý francouzský bojovník těžké váhy (do 120,2 kg) s bilancí 15-2-0, tak udržel pás. Josh Hokit, 28letý Američan, šel do zápasu s bilancí 10-0-0 a odešel s první porážkou. Rozdíl jediného bodu na všech třech kartách; o co jiného se taky hádat.
|Kdo bodoval
|Výsledek pro Ganea
|Odkud údaj pochází
|Tři rozhodčí u klece
|48:47 shodně
|oficiální výsledek UFC 334
|Kenny Florian
|4:1 na kola
|podcast Anik & Florian, 16. 11. 2026
|Dana White
|4:1 na kola
|podle Anika v téže epizodě
Anik v podcastu uvedl, že čtyři kola k jednomu měl vedle Floriana i šéf UFC Dana White. Sám White to veřejně nepotvrdil, jde o Anikovo podání. Část fanoušků navíc spojuje Cormierův komentář s tím, že Hokit zaútočil na Michelle Obamovou po výhře na akci UFC v Bílém domě; agentura AP 11. listopadu 2026 napsala, že šlo o nepodložený útok vycházející z konspirační teorie a že ho bojovník nelitoval. Anik ten výrok podle přepisu BJPenn.com označil za jeden z nejhorších, jaké kdy slyšel, a podjatost u kolegy přesto odmítá. Spojení obou věcí je výklad části fanoušků, ne doložené zjištění.
Co z téhle hádky bude mít divák u dalšího sporného kola
KOMENTÁŘ Vyhodit komentátora za to, že těsný zápas přečetl jinak než divák doma, není trest za chybu. Je to trest za názor. A kdyby měla za odlišné čtení kol padat hlava, nezůstalo by u jedné: tři rozhodčí dali šampionovi rozdíl jediného bodu, zatímco podle Anika měli Florian i White čtyři kola k jednomu. Tolik verzí jednoho večera.
Petice ovšem netvrdí jen, že Cormier bodoval špatně. Tvrdí, že komentoval zaujatě a nesoustředěně, a to už je výtka k odvedené práci. Potíž je v tom, že zaujatost se dokládá dojmem, ne bodovacím lístkem. Anik ji odmítá, petice na ní trvá a podle kontroly oficiálních kanálů UFC, kterou redakce MMAmag provedla k 18. listopadu 2026, organizace žádnou změnu u Cormiera neoznámila. Manželská hádka u komentátorského stolu tedy pokračuje a diváci ji uslyší i u dalšího sporného kola.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková