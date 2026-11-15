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„Proč se nemodlíte za premiéra?“ Otázka, která zůstává šéfce ADRY i po ztrátě dotací

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Dennívýzva
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Do čela humanitární organizace ADRA nastoupila v říjnu 2025. O čtyři měsíce později přišel návrh rozpočtu, který ADRA vzal celou státní dotaci na zahraniční humanitární pomoc: místo 50 milionů korun…
„Proč se nemodlíte za premiéra?“ Otázka, která zůstává šéfce ADRY i po ztrátě dotací

„Proč se nemodlíte za premiéra?“ Otázka, která zůstává šéfce ADRY i po ztrátě dotací

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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