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Leží na zádech a ukončí zápas jedním kopem: upkick se ale mění ve faul, jakmile soupeř dá koleno na zem

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Bojovník na lopatkách vypadá jako ten, kdo už jen přežívá. Jeden přesně načasovaný kop vzhůru přitom dokáže zápas ukončit dřív, než se soupeř nahoře stihne opřít o kontrolu. A hranice mezi čistým knokautem a faulem je v pravidlech napsaná překvapivě jemně.
Leží na zádech a ukončí zápas jedním kopem: upkick se ale mění ve faul, jakmile soupeř dá koleno na zem

Leží na zádech a ukončí zápas jedním kopem: upkick se ale mění ve faul, jakmile soupeř dá koleno na zem

Zdroj: Foto: The U.S. Army - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

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