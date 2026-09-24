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Máte na zdi tmavý flek? Plíseň zaženete i bez drahé chemie, stačí dvakrát denně pět minut u otevřeného oknaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tmavší místo na stěně, které vypadá jako obyčejný flek, je začátek problému, jenž se dá vyřešit levně, nebo nechat vyrůst do nákladné opravy. Plíseň navíc přiživuje alergie, kožní potíže i astma, takže odkládat řešení se nevyplatí ani zdravotně. Nejúčinnější opatření přitom nic nestojí.
Máte na zdi tmavý flek? Plíseň zaženete i bez drahé chemie, stačí dvakrát denně pět minut u otevřeného okna
Zdroj: Foto: Alexander Davronov - licence CC BY-SA 4.0
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