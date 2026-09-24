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Lymfy máte v těle třikrát víc než krve: rozproudí ji skákání na trampolíně, střídavé sprchy i volnější prádlo

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Chronická únava, opakované záněty dutin nebo oteklé uzliny se dávají do souvislosti se zaneseným lymfatickým systémem. Rady, jak ho znovu rozhýbat, vedou od talíře přes koupelnu až ke skříni s prádlem.
Lymfy máte v těle třikrát víc než krve: rozproudí ji skákání na trampolíně, střídavé sprchy i volnější prádlo

Lymfy máte v těle třikrát víc než krve: rozproudí ji skákání na trampolíně, střídavé sprchy i volnější prádlo

Zdroj: Foto: Courtesy of NIAID Ryan Kissinger - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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Centrum Extra: Zdraví
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