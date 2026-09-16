Trh s ohebnými telefony po poklesu míří k růstu, pomůže mu ApplePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Trh s ohebnými telefony po poklesu míří k růstu, pomůže mu Apple
Doslova jen pár týdnů od uvedení modelu OnePlus N6x se začíná rýsovat další mobilní přírůstek nesoucí...
Apple aktuálně nabízí v předobjednávkách nové modely iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Duo. Mezitím...
Samsung v tichosti uvedl novinku Galaxy A08 a jak se ukazuje, nečeká s další. Do Evropy míří totiž novinka...
Možná si ještě pamatujete na velké patentové války, které se odehrávaly mezi největšími společnostmi v...
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