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Trh s ohebnými telefony po poklesu míří k růstu, pomůže mu Apple

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Trh s mobilními telefony s ohebnou konstrukcí je poměrně malý, jelikož ne každá firma nabízí nějaký typ těchto mobilů. Navíc jejich cena je stále poměrně...
Trh s ohebnými telefony po poklesu míří k růstu, pomůže mu Apple

Trh s ohebnými telefony po poklesu míří k růstu, pomůže mu Apple

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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