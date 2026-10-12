Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Policistům se přihlásil muž, který pro ně skočil do Vltavy a držel je nad vodou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policisté od soboty pátrali po muži, který do Vltavy skočil na pomoc dvojici policistů. Ti se tam po smyku zřítili z Hlávkova mostu. Zachránce se policistům přihlásil a osobně mu poděkuje vedení.
Policistům se přihlásil muž, který pro ně skočil do Vltavy a držel je nad vodou

Policistům se přihlásil muž, který pro ně skočil do Vltavy a držel je nad vodou

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:47

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Blíží se Signal Festival. Nabídne dvě desítky instalací, videomapping i lasery na vodě
Blíží se Signal Festival. Nabídne dvě desítky instalací, videomapping i lasery na vodě
Vítězný STAN se v Praze 6 dohodl na koalici. Stárka nahradí na postu starosty Prokop
Vítězný STAN se v Praze 6 dohodl na koalici. Stárka nahradí na postu starosty Prokop

Ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 6 stejně jako v těch na magistrát zvítězil STAN. Ten se...

Sparta porazila Pardubice 2:0, v tabulce se vyšvihla na třetí místo
Sparta porazila Pardubice 2:0, v tabulce se vyšvihla na třetí místo

Fotbalisté Sparty v 10. kole první ligy porazili doma Pardubice 2:0 a v neúplné tabulce se posunuli na...

Už bylo trošku na čase. Hokejisté Sparty slaví druhou domácí výhru v sezoně
Už bylo trošku na čase. Hokejisté Sparty slaví druhou domácí výhru v sezoně

Hokejisté Sparty porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 3:0 a v domácím prostředí si připsali teprve...

ANKETA: Konec SPD na magistrátu, triumf STAN. Jste spokojeni s výsledkem voleb?
ANKETA: Konec SPD na magistrátu, triumf STAN. Jste spokojeni s výsledkem voleb?

V Praze trvalo sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách neuvěřitelných 17 hodin, už je ale jasno....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.