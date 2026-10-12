Policistům se přihlásil muž, který pro ně skočil do Vltavy a držel je nad vodou

Policistům se přihlásil muž, který pro ně skočil do Vltavy a držel je nad vodouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policistům se přihlásil muž, který pro ně skočil do Vltavy a držel je nad vodouZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 12.10.2026 12:47
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