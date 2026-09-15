Plzeňské lázně čekají na stavební povolení

Přestavba historických plzeňských lázní, která se připravuje již čtyři roky, se pomalu posouvá vpřed. Stavební povolení by měl projekt získat v průběhu tohoto měsíce, prováděcí projekt chce Plzeňský kraj jako majitel objektu dokončit do konce listopadu. Výběrové řízení na dodavatele stavby je naplánováno na březen nebo duben 2027, samotná přestavba pak má trvat přibližně dva a půl roku. Informoval o tom krajský radní Libor Picka (STAN), který stojí v čele dozorčí rady Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK), jež má celý projekt na starosti.
Záměr přestavět chátrající lázně na novou Západočeskou galerii, společenský sál a volnočasové a vzdělávací prostory prosazuje současná krajská koalice ANO, STAN a Pro náš kraj, původně jej ale připravovalo i předchozí vedení kraje.
Opozice je k projektu výrazně kritická. Předseda opozičního klubu Lukáš Hegner (ODS), který šéfuje krajskému kontrolnímu výboru, připomněl, že Picka na začátku loňského roku sliboval dokončení rekonstrukce do konce roku 2027 za 1,7 miliardy korun. Nyní se hovoří o zahájení výběru dodavatele teprve v prvním čtvrtletí 2027 a ceně atakující 2,5 miliardy korun. Hegner radního vyzval, aby v případě, že výběrové řízení na dodavatele nezačne v avizovaném termínu, ze své funkce rezignoval. Michal Vozobule (TOP 09) zase nedostal odpověď na otázku, zda hejtmanství vyvodilo politickou odpovědnost za pochybení v KCPK, kde loni v září zasahovali detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu a obvinili devět lidí a dvě firmy z podezření z podvodů.
Picka se hájí tím, že projekt nezdržuje on, ale okolnosti, které nebylo možné předvídat. Upozornil na rozsah stavby, která zahrnuje 20 000 metrů čtverečních a 680 místností. Jednatel KCPK Daniel Janda pak konkrétně vysvětlil, co přestavbu zpozdilo. Koncem listopadu 2025 si Západočeská galerie vyžádala přemístění centrálního točitého schodiště procházejícího celou budovou. Projekt se musel přepracovat, změny museli odsouhlasit statik, hasiči a další instituce a následně i rada kraje. Dokumentace pro stavební úřad proto byla kompletní teprve na začátku června.
Opoziční zastupitel Richard Pikner (TOP 09) navrhuje projekt úplně zastavit. Podle něj kraj na přípravě utratil stovky milionů a další miliardy teprve přijdou, přičemž tyto prostředky by šlo využít smysluplněji. Náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN) projekt naopak hájí a označuje ho za potenciální impuls pro kulturu a školství celého kraje.
Financování řeší náměstek pro ekonomiku Pavel Strolený (ANO). Výdaje roku 2027 by měl kraj pokrýt z vlastních zdrojů, které má v objemu nejméně tří miliard korun. O úvěru se bude uvažovat až příští rok a nebude se týkat jen kulturního centra, ale širšího portfolia krajských investic včetně zdravotnictví a školství.
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