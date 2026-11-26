Pankrácká věznice v Praze ve středu přivítala zhruba stovku návštěvníků v rámci celorepublikového dne otevřených dveří Vězeňské služby. Zájem veřejnosti byl mimořádný, všechna místa napříč českými věznicemi, celkem 8398 v rámci dvou turnusů, zmizela do dvou hodin od zahájení registrace. Pankrác samotná byla zaplněná během pouhých tří minut, jak potvrdil mluvčí věznice Jiří Diviš. Navštívit věznici se podařilo například dvěma studentkám policejní akademie Elišce a Martině. Jedna z nich si dvakrát nechala nasadit pouta a eskortní opasek. Přestože o práci ve věznici dříve uvažovala, v současnosti je zaměstnaná u policie. Druhá dívka má k vězeňství blízko přes rodinné příslušníky, kteří v něm pracují. Prohlídka pro každou pětadvacetičlennou skupinu trvala hodinu a půl. Návštěvníci si prohlédli historické cely smrti s nacistickou gilotinou dochovanou v původním stavu, vězeňskou nemocnici, ubytovnu vězňů i zrekonstruovanou soudní síň, na jejíž obnově pracovali sami odsouzení. Součástí bylo také představení vězeňské stravy včetně vzorků vegetariánských, diabetických nebo žlučníkových diet. Studentky psychologie Kateřina a Tereza, které se na akci zaregistrovaly přímo během školní přednášky, přiznaly, že porce je překvapily svou velikostí. „Trochu nás to odradilo od toho jít sem třeba stážovat. Je to tady přísné," řekla Kateřina. Tereza dodala, že atmosféra místa na ni dolehla. „Chvílemi je tady ta energie taková hodně těžká, musí být náročné tady pracovat." Programátor Michal, jeden ze tří mužů v první skupině, se o akci dozvěděl přes Facebook. S přítelkyní ji původně plánoval absolvovat společně, ta však registrací neprošla. Za silný zážitek označil popravčí místnost s gilotinou a ocenil ochotu dozorců odpovídat na otázky. Zaznamoval také, že historie areálu sahá až do období Rakouska-Uherska. S vězni, kterých je na Pankráci celkem 1100, návštěvníci do kontaktu nepřišli. Viděli však prostory, kde odsouzení tráví každodenní život, a také ukázku výrobků, které ve věznici vyrábějí a které jsou k dostání přes internetový obchod. Moderní prádelna zaměstnávající vězně zpracovává 14 až 15 tun prádla měsíčně. Mezi odsouzenými jsou rovněž elektrikáři, instalatéři nebo zedníci. Návštěvní místnost pro vazebně stíhané, která se objevila v několika tuzemských filmech a seriálech, posloužila jako ukázka toho, jak důmyslné jsou pokusy o pašování. Zakázané předměty či drogy se návštěvníci pokoušejí předávat přes uvítací polibek nebo v plenkách malých dětí. Výstavka samodělek vyrobených přímo za mřížemi zahrnovala mačety, boxer, nunčaky i vrhací hvězdice. Dnešní akce byla druhým termínem letošního dne otevřených dveří. První proběhl 15. listopadu a přilákal téměř 4000 lidí. Vězeňská služba očekávala srovnatelnou účast i tentokrát, přičemž prohlídky probíhaly za plného provozu všech zapojených zařízení.
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