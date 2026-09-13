Oprava silnic u Turnova zkomplikuje dopravu na dva měsíce

Oprava silnic u Turnova zkomplikuje dopravu na dva měsícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Projekt je teprve na začátku. Radnice nyní hledá starší vyřazené pontony, z nichž by koupaliště postavila,...
Areál truhlářských dílen Střední školy řemeslné v Jaroměři prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Královéhradecký...
Plány na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně, ale i malých modulárních reaktorů,...
Michal z jižních Čech přijel večer domů a protože věděl, že z garáže už ten den nikam nepojede, nechal auto...
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