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Úroda hroznů bude letos o třetinu nižší, škody jdou do půl miliardy

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Dennívýzva
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Letošní vinobraní bude pro české vinaře výrazně chudší. Podle prvních odhadů Svazu vinařů klesne sklizeň hroznů oproti dlouhodobému průměru zhruba o třetinu, přičemž produkční…
vino hrozny

vino hrozny

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