Opava otevírá nový úsek jižního obchvatu

Opava zprovozní 23. listopadu další část svého jižního obchvatu. Nový úsek silnice I/46 měří přes dva kilometry a propojí Hradeckou s Olomouckou ulicí, čímž umožní odvést část tranzitní dopravy mimo centrum města. Mluvčí města Roman Konečný to potvrdil České tiskové kanceláři.
Nová trasa přímo navazuje na již hotovou část obchvatu mezi Těšínskou a Hradeckou ulicí. Stavba zahrnovala pět mostů, přeložky inženýrských sítí a rozsáhlé zemní práce. Kvůli členitému terénu a záplavovému území vede silnice převážně po náspech. Součástí projektu je také okružní křižovatka na Olomoucké ulici s betonovým povrchem, který lépe snáší nápor těžkých vozidel.
V říjnu se práce soustředily na dokončování asfaltových vrstev, mostů a zmíněné okružní křižovatky. Před samotným otevřením zbývá namontovat svodidla a dopravní značení. Ani zprovoznění silnice ale neznačí konec stavebních prací, po zahájení provozu přijdou na řadu vegetační úpravy a rekultivace okolních ploch. Definitivní dokončení se očekává v červnu 2027.
Primátor Tomáš Navrátil z ANO označil každý nový úsek obchvatu za krok ke snížení tranzitní dopravy v ulicích a ke zlepšení bezpečnosti i kvality života obyvatel.
Silniční okruh kolem Opavy vzniká po etapách dlouhá léta. První spojka S1 byla zprovozněna v roce 2009, první část jižního obchvatu začala sloužit v roce 2012. Severní obchvat se dočkal dokončení ve dvou fázích, východní úsek v říjnu 2019 a západní v září 2023.
Po listopadovém otevření zbude k uzavření okruhu jediný chybějící díl, úsek mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí. Přibližně 3,5 kilometru dlouhá silnice propojí jižní trasu s hotovým severním obchvatem. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájit stavbu příští rok a dokončit ji v roce 2029. Po uzavření celého okruhu by se Opava podle zástupců ŘSD stala prvním městem v Česku s kompletně dokončeným silničním obchvatem.
V širším okolí Opavy se chystají i další dopravní stavby. Na jižní obchvat naváže přeložka silnice II/443 odklánějící dopravu mimo sousední Otice, kterou financuje Moravskoslezský kraj z evropských fondů za 183,2 milionu korun. Stavba začala letos v březnu a hotova má být v únoru 2028. Plánuje se také jižní obchvat Komárova na silnici I/11, zhruba šest kilometrů dlouhá komunikace odvádějící tranzit mimo tuto opavskou městskou část. Zahájení se očekává v roce 2028, dokončení v roce 2030.
Zdroj: autorský text / ČTK