Výbuch propan-butanové lahve v Šumperku zranil dva lidi, hasiči zachránili i psy

Výbuch propan-butanové lahve v Šumperku zranil dva lidi, hasiči zachránili i psyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
887421658_1391148379477505_7706158311336912190_n
Článek byl publikován 04.11.2026 15:30
Opava zprovozní 23. listopadu další část svého jižního obchvatu. Nový úsek silnice I/46 měří přes dva...
Pražská petřínská lanovka, která se od září těší obrovskému zájmu cestujících, bude čtyři dny stát. Filmový...
Zlínské Kongresové centrum se 4. listopadu 2026 proměnilo v místo setkání budoucích středoškoláků s těmi,...
Fakultní nemocnice Ostrava hostila již 14. ročník Edukačního dne porodní asistence, tradiční konference,...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →