Olomoucká knihovna Kotelna získala prestižní cenu

Bývalá výměníková stanice na olomouckých sídlištích Povel, Nové Sady a Nová Ulice dostala novou tvář a s ní i prestižní ocenění. Knihovna Kotelna, která v této části města slouží přibližně třiceti tisícům obyvatel, získala Cenu Centra pro regionální rozvoj ČR za příkladnou realizaci návrhu vzešlého z architektonické soutěže. Cenu předal generální ředitel organizace Petr Štěpánek na slavnostním vyhlášení České ceny za architekturu, které se konalo 12. listopadu v Praze.
Oblast sídlišť v jižní části Olomouce knihovnu ani komunitní zázemí dlouhodobě postrádala. Nová pobočka Knihovny města Olomouce to napravila, vedle standardních knihovnických služeb tu vznikl prostor pro besedy, přednášky, dílny i další vzdělávací a komunitní aktivity. Centrum pro regionální rozvoj ocenilo architektonickou a technickou kvalitu projektu, citlivé využití původního objektu i jeho přínos pro veřejný prostor a soudržnost místní komunity.
Klíčovou roli při hodnocení sehrála samotná cesta od soutěžního návrhu k hotové stavbě. Město Olomouc vypsal v roce 2020 architektonickou soutěž, do níž se přihlásilo téměř šedesát týmů. Zvítězil pražský ateliér Kolínský Čermák architekti, jehož návrh byl následně beze zbytku realizován. „Především oceňujeme skutečnost, že tento projekt vznikl na základě vítězného návrhu v profesionálně připravené architektonické soutěži. Potvrzuje, že takovéto kompetitivní hledání nejlepší funkční i estetické kvality by mělo být při realizaci investic ve veřejném prostoru samozřejmostí," řekl Štěpánek při předávání ocenění.
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 53,26 milionu korun, přičemž evropské fondy pokryly 42,5 milionu z této částky.
Celkovým vítězem 11. ročníku České ceny za architekturu se stala Horácká multifunkční aréna v Jihlavě od ateliéru CHYBIK + KRISTOF. Mezinárodní porotu přesvědčila způsobem, jakým navzdory své velikosti pracuje s terénem a přirozeně se začleňuje do městské struktury. Stavba zároveň získala nejvíce hlasů v kategorii Cena veřejnosti a i na ni přispěl evropský program IROP, konkrétně více než patnácti miliony korun. Zvláštní Cenu Aleny Šrámkové pak porota udělila Revitalizaci Pivovarských teras ve Vimperku, podpořené z přeshraničního programu Interreg Bavorsko – Česko.
Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj ČR