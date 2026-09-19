Oktagon vs. KSW: boj o Evropu se dávno nevede jen v kleci

Ještě před několika lety se mohly obě organizace poměrně pohodlně míjet. Oktagon měl nejsilnější pozici v Česku a na Slovensku, KSW v Polsku. S postupnou expanzí se ale jejich mapy začaly překrývat. Poláci pořádají turnaje v Česku, Oktagon se zabydlel v Německu a v dubnu 2026 poprvé uspořádal akci přímo v Polsku.
Každý roste jinak
KSW se drží modelu postaveného především na silném domácím trhu. Organizace od roku 2022 pořádá dvanáct turnajů ročně. V roce 2025 zamířila do devíti polských měst, dvakrát do Česka a jednou do francouzského Lyonu. Oficiální souhrn KSW za rok 2025 dobře ukazuje, že zahraniční akce doplňují pevný polský základ, místo aby ho nahrazovaly.
Tomu odpovídá také způsob distribuce. Tříletá smlouva s CANAL+ počítá s deseti turnaji ročně v běžném sportovním balíčku a dvěma speciálními akcemi dostupnými za další poplatek. KSW tím dostalo pravidelný televizní prostor v zemi, kde už má vybudovanou značku i domácí hvězdy.
Oktagon šel v Německu rychlejší cestou. Jen během prvního pololetí 2025 podle vlastní bilance organizace vyprodal osm akcí, z toho pět v Německu, a na jeho turnaje přišlo přes 100 tisíc diváků. Spolupráce s RTL se následně rozrostla do víceleté smlouvy zahrnující více než patnáct přenosů za rok na RTL+ a vybrané zápasy také v klasickém televizním vysílání.
Rozdíl je vidět i na práci s největšími arénami. KSW v roce 2017 oznámilo 57 766 prodaných vstupenek na stadionový turnaj ve Varšavě. Oktagon ve Frankfurtu v roce 2024 uvedl návštěvu 59 148 lidí a na Deutsche Bank Park se v září 2026 vrací. Velký stadion není jen jednorázová demonstrace síly. Organizace na něm ukazuje sponzorům, televizím i bojovníkům, jak velké publikum dokáže kolem konkrétního trhu vytvořit.
Přestupy mění mapu
Stejně důležití jako města jsou samotní bojovníci. KSW při budování pozice v Česku vsadilo na Lea Brichtu a bývalého šampiona Oktagonu Michala Martínka. Ve své sestavě má také Slováka Štefana Vojčáka, který před příchodem do KSW nastupoval mimo jiné právě v Oktagonu. Pro polskou organizaci jsou taková jména cestou k publiku, které by čistě polská karta oslovovala podstatně hůř.
Opačným směrem šel Dominik Humburger. Ještě v únoru 2025 bojoval v KSW, o dva měsíce později už debutoval v Oktagonu a postupně se z něj stala jedna z výrazných českých tváří organizace. Při vstupu do Polska pak Oktagon použil podobnou logiku ve větším měřítku. Do Štětína přivedl bývalé šampiony KSW Michała Materlu a Tomasze Narkuna a domácí publikum tak nedostalo neznámou zahraniční značku bez místních jmen.
Ondřej Novotný před polskou expanzí otevřeně popisoval, že cílem není jeden turnaj a rychlý odchod. Oktagon se chce na trhu usadit a postupně se stát pro polské fanoušky skutečnou alternativou. Martin Lewandowski na druhé straně už dříve připustil, že postup KSW v Česku nebyl tak rychlý, jak vedení očekávalo, a že organizace potřebuje větší viditelnost i více domácích bojovníků. Expanze se u obou značek ukazuje jako drahý proces, který samotné logo na plakátu nevyřeší.
Z dosavadního vývoje jsou patrné dva rozdílné přístupy. KSW chrání silné postavení v Polsku a z něj postupně vyráží do dalších zemí. Oktagon se snaží vytvořit jednu značku fungující současně v několika velkých evropských regionech, přičemž německý trh už pro něj není jen zahraniční zastávkou, ale jedním z hlavních pilířů celého kalendáře.
Souboj Oktagonu s KSW proto nepotřebuje společný turnaj ani zápas jejich šampionů. Hraje se o atraktivní bojovníky, televizní partnery, termíny ve velkých halách a hlavně o to, která značka dokáže z domácího zápasníka udělat hvězdu i za hranicemi jeho země.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek