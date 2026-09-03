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Obyčejná lidská závist, nebo populismus? Konečná brojí proti penězům pro prezidenta

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Dennívýzva
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Kateřina Konečná ani po volebním debaklu neskládá zbraně. Tato velmi silná žena prostě musí za každou cenu ukázat, jak je lidová a jak myslí na nás všechny. Škoda, že už ve volbách jí to věřilo minimum lidí. Nyní je nejspíše situace ještě mnohem horší. Upozorňuje na sebe způsobem sobě vlastním. Prostě se snaží poukázat na to, jak ostatní mají moc a lidé nic. Tento trapný způsob populistických výkřiků jí moc úspěchů ve volbách nepřinesl. Přesto v něm musí pokračovat a obouvat se do prezidenta, potažmo asi nechtěně i do vlády.
Kateřina Konečná

Kateřina Konečná

Zdroj: Kateřina Konečná/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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