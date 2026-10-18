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V Sokolově podepsali koaliční dohodu, starostou bude Jan Picka, ANO je v opozici

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V Sokolově podepsala tři uskupení koaliční dohodu. Starostou bude Jan Picka (VOK), lídr uskupení Společně pro Sokolov a Volba pro kraj (VOK). Ve městě se na koalici domluvily Sokolov na plný úvazek (STAN a nezávislí) s Hnutím pro město Sokolov (ODS a nezávislí) a Společně pro Sokolov a VOK.
V Sokolově podepsali koaliční dohodu, starostou bude Jan Picka, ANO je v opozici

V Sokolově podepsali koaliční dohodu, starostou bude Jan Picka, ANO je v opozici

Zdroj: město Sokolov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 07:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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