V Sokolově podepsali koaliční dohodu, starostou bude Jan Picka, ANO je v opozici

Dohromady bude mít koalice mít 17 hlasů ve 27členném zastupitelstvu. Rada města bude devítičlenná, dosud měla sedm členů. Vítězné ANO zamíří do opozice.
"Domluvili jsme se, že koalice Sokolov na plný úvazek, Hnutí pro město a Společně pro Sokolov a VOK navrhne na starostu mě, prvním místostarostou bude Miroslav Balatka (STAN) a druhým Ladislav Sedláček (ODS). Oba budou statutárními zástupci města, všichni tři budeme vykonávat funkci jako uvolnění," řekl Picka. Ustavující zastupitelstvo je v plánu začátkem listopadu.
"Nejdůležitějším bude určitě pokračovat v jednání s dodavatelem tepla, protože to je to nejzásadnější pro Sokolov, abychom měli jistotu, že dodávky tepla jsou zabezpečeny. Druhým úkolem, který určitě na sebe bereme, je dotažení koncesní smlouvy o MHD v Sokolově, protože tam nás čas také tlačí. My musíme začít jezdit pod novou smlouvou od 1. leda 2029," uvedl Picka. Dalšími prioritami je modernizace školství a sportovišť, nová koalice se chce také začít více věnovat parkování a bezpečnosti.
Do zastupitelstva se v komunálních volbách minulý týden dostalo pět uskupení. Volby ve třetím největším městě Karlovarského kraje vyhrálo ANO, získalo osm mandátů. Druhý skončil Sokolov na plný úvazek se sedmi mandáty. Třetí Hnutí pro město Sokolov bude mít šest zastupitelů. Čtvrté Společně pro Sokolov a VOK má čtyři mandáty, dva zastupitele má pátá SPD, která bude s ANO v opozici.
"Sokolov byl vždycky takový, že jsme tady nedělali po čtyřech letech revoluci. Snažili jsme se postupovat konzistentně. Navazujeme na plno práce z předchozího volebního období. A stejně tak předpokládám a budu věřit, že za ty čtyři roky, až my předáme pár věcí rozdělaných, tak ten, kdo tady bude od roku 2030, bude stejně zase navazovat," řekl Picka. Díky tomu, že v Sokolově vždy navazovali na práci předchůdců, podle něj nejsou v zastupitelstvu rozbroje mezi jednotlivými uskupeními.
Rada města měla dosud sedm členů, podle Picky bude nová mít o dva radní více. "Sokolov na plný úvazek bude mít čtyři radní. Hnutí pro město Sokolov bude mít tři radní a Společně pro Sokolov a VOK dva radní," řekl Picka.
V Sokolově na radnici dosud vládla koalice hnutí ANO a Společně pro Sokolov s 15 mandáty. Tato koalice končí třetí společné volební období. Vítězné ANO získalo ve volbách před čtyřmi lety 11 mandátů, Společně pro Sokolov čtyři. Třetí skončila SPD se čtyřmi mandáty, čtvrté Hnutí pro město Sokolov získalo taktéž čtyři mandáty. Tři zastupitele měl na pátém místě STAN. Šestá byla Radnice Středu s jedním mandátem.