Nevěřte pohádce o 21 stupních. Odborníci určili úplně jinou teplotu pro optimální spánek

Proč se budíte unavení? Možná za to může přetopená ložnice
Každou noc se vaše tělo připravuje na regeneraci. Vnitřní biologické hodiny spouštějí pokles teploty o půl až jeden stupeň – krev proudí do rukou a nohou, které vyzařují přebytečné teplo, a organismus dostává signál k vyplavení melatoninu. Jenže když je v místnosti příliš horko, celý proces se zadrhne.
Přetopená ložnice sabotuje dvě klíčové fáze odpočinku. Hluboký spánek, během kterého se obnovuje imunitní systém a fyzicky regenerují svaly, se výrazně zkracuje. Stejně tak REM fáze, kdy mozek zpracovává emoce a zážitky – v ní tělo ztrácí schopnost potit se nebo třást se chladem, takže je extrémně citlivé na okolní podmínky.
Opačný extrém – ledová ložnice pod 12 °C – zase nutí organismus neustále vyrábět teplo. Krevní tlak stoupá, svaly se napínají a vy se probouzíte unavení.
Kolik stupňů skutečně potřebujete? Odpověď vás překvapí
Americká spánková asociace doporučuje pro zdravého dospělého člověka 18 °C, přičemž ideální rozmezí činí 16 až 19 stupňů. Chladnější vzduch totiž podporuje spalování hnědého tuku během noci a prodlužuje trvání hlubokých spánkových cyklů.
Mýtus o 21 stupních pochází z doporučení pro denní pobyt v obývacím pokoji – tam je tato hodnota skutečně příjemná. Do ložnice se ale mylně přenáší, přestože pro kvalitní spánek je příliš vysoká.
Jenže ne každý má stejné nároky. Kojenci a malé děti potřebují 18 až 21 °C, optimálně kolem 20 stupňů. Jejich termoregulace ještě není plně vyvinutá a přehřátí představuje rizikový faktor pro syndrom náhlého úmrtí. Místo těžkých peřin proto raději použijte prodyšný spací pytel.
Senioři zase lépe snášejí 19 až 21 °C. S věkem se zpomaluje metabolismus, hůře se prokrvují končetiny a ubývá podkožní tuk. Nižší teplota by vedla ke ztuhlosti kloubů a zvýšení krevního tlaku.
Vlhkost rozhoduje stejně jako teplota – a málokdo ji měří
Suchý vzduch pod 30 % vysušuje sliznice nosohltanu, které pak ztrácejí schopnost zachycovat viry a bakterie. Výsledkem je dráždivý kašel, pálení očí a vyšší náchylnost k infekcím. Naopak vlhkost nad 60 % vytváří ráj pro roztoče a plísně – roztoči potřebují k přežití právě vyšší hodnoty a v matracích se pak množí exponenciálně.
V zimě udržujte vlhkost mezi 45 až 60 %, protože topení interiér masivně vysušuje. V létě naopak udržujte hodnoty pod 55 %, abyste zabránili růstu mikroorganismů. Základem je digitální hygrometr umístěný ve výšce postele, daleko od okna i radiátoru.
Teplá sprcha nebo koupel krátce před spaním paradoxně urychlí pokles tělesné teploty. Podpoří prokrvení končetin (vazodilataci), díky kterému tělo následně rychleji vyzařuje teplo z jádra organismu.
Jak dosáhnout ideálních podmínek bez klimatizace
Zapomeňte na celodenně pootevřené okno. Mikroventilace v zimě ochlazuje ostění a podporuje tvorbu plísní. Místo toho větrejte 3 až 5× denně s oknem dokořán na 3 až 5 minut – výměna vzduchu je razantní a místnost se nestihne vychladit.
V létě zavírejte okna přes den a otevírejte je až po 22. hodině, kdy venkovní teplota klesne pod vnitřní teplotu. Vnější rolety a žaluzie dokážou odrazit sluneční paprsky ještě před sklem a snížit teplotu až o 7 až 9 °C.
V zimě nastavte termostat na 17 až 18 °C a radiátor v ložnici na noc úplně vypněte. Pokud topíte v sousedních místnostech, teplota neklesne pod kritickou hranici. Inteligentní termostatické hlavice umí automaticky snížit vytápění dvě hodiny před plánovaným spánkem a ráno místnost zase lehce předtopí.
Při nízké vlhkosti použijte tichý ultrazvukový zvlhčovač (ideálně pod 25 dB) nebo zavěste mokrý ručník na radiátor. Při vysoké vlhkosti naopak použijte kondenzační odvlhčovač a odsaďte nábytek od obvodových stěn aspoň o 5 až 10 cm, aby za ním mohl proudit vzduch.
Vyměňte syntetické povlečení za 100% bavlnu, len nebo Tencel (Lyocell), které efektivně odvádějí pot. A pokud používáte klimatizaci, nastavte ji maximálně o 7 až 8 °C níže, než je venkovní teplota, proud vzduchu nasměrujte mimo postel a před spaním ji raději vypněte.
Dokonalý spánek začíná prvním nádechem
Vytvoření ideálního mikroklimatu v ložnici není o přehnaném měření každého stupně. Stačí pár drobných úprav – otočit knoflík na radiátoru o něco níže, vyměnit mikroventilaci za krátké nárazové větrání či sledovat domácí hygrometr. Odměnou vám bude hluboký, nerušený spánek, svěží pocit po probuzení a dlouhodobá podpora zdraví pro celou rodinu.
Zdroje článku: Best Temperature for Sleep, health.clevelandclinic.org, healthline.com, daikin.co.uk, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová