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Nevěřte pohádce o 21 stupních. Odborníci určili úplně jinou teplotu pro optimální spánek

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Myslíte si, že v ložnici potřebujete 21 °C? Omyl. Váš organismus touží po úplně jiných hodnotách – a ty se navíc mění s věkem i ročním obdobím.
Nevěřte pohádce o 21 stupních. Odborníci určili úplně jinou teplotu pro optimální spánek

Nevěřte pohádce o 21 stupních. Odborníci určili úplně jinou teplotu pro optimální spánek

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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