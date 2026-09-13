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V listopadu se počasí zblázní, varují meteorologové. V Česku se budou čerti ženit

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Zatímco říjen by měl být teplotně nadprůměrný, v listopadu se podle předpovědí počasí dramaticky změní. Očekávejte déšť, vítr a možná i první sněhové vločky.
V listopadu se počasí zblázní, varují meteorologové. V Česku se budou čerti ženit

V listopadu se počasí zblázní, varují meteorologové. V Česku se budou čerti ženit

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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