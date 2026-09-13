V listopadu se počasí zblázní, varují meteorologové. V Česku se budou čerti ženit

Kdo se těší na poklidný podzim plný barevného listí a procházek v mírném počasí, měl by si užít zejména nadcházející týdny. Podle aktuálních dlouhodobých předpovědí totiž listopad 2026 přinese výrazný zvrat – a rozhodně ne k lepšímu.
Říjen jako ze snů, listopad jako z hororu
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve svém výhledu naznačuje, že zbytek září a začátek října budou teplotně nadprůměrné. Podobný trend potvrzují i zahraniční meteorologové. Německý The Weather Channel dokonce hovoří o možném babím létě na přelomu září a října, kdy by mělo panovat slunečno s neobvykle vysokými teplotami.
„Aktuální mapy proudění ukazují, že od 28. září se nad střední Evropou a Skandinávií vytvoří silná tlaková výše. Podle současných předpovědí by se tento tlakový most mohl udržet dokonce až daleko do října,“ uvádí The Weather Channel.
Evropský sezónní model SEAS5 tento optimistický výhled pro říjen potvrzuje – velká část střední Evropy by měla zažít nadprůměrně teplé počasí.
Listopad: Silné větry a vydatné srážky
Jenže pak přijde listopad a s ním zásadní změna. Meteorologové z několika evropských zemí se shodují, že druhý podzimní měsíc bude výrazně deštivější a větrnější, než je v tomto období obvyklé.
The Weather Channel varuje před vysokým rizikem silných bouří v Německu a okolí. „Nejpozději v listopadu začnou foukat silné západní větry. A pak už může v Německu i velmi silně sněžit – nicméně pouze v horách, především v Alpách,“ dodává portál.
Pro Česko sice vydatné sněžení nehrozí – nemáme tak vysoká pohoří jako naši jižní sousedé. Modely ale predikují přesun vlhkého vzduchu z Itálie nad střední Evropu, což znamená hrozbu silných dešťů zejména v oblasti Krušných hor.
Polští meteorologové bijí na poplach
Podobné varování přichází i z Polska. Tamní dlouhodobá předpověď hovoří jasně – zatímco říjen bude příjemný, listopad přinese zásadní obrat.
„Aktuální předpovědi naznačují, že v té době bude v celém Polsku pršet častěji, než je v tomto ročním období obvyklé. Bude vlhko, místy může také pršet déšť smíchaný se sněhem,“ píše polský portál Polsat News.
Podle The Weather Channel by navíc větrné a vlhké počasí mohlo přetrvat minimálně do konce prosince. To není zrovna optimistická zpráva pro ty, kdo plánují adventní trhy nebo předvánoční nákupy.
Jak moc můžeme předpovědím věřit?
Je důležité zdůraznit, že dlouhodobé předpovědi na dva měsíce dopředu nesou značnou míru nejistoty. Atmosféra je chaotický systém a i ty nejlepší modely mohou situaci odhadnout jen přibližně. Polští meteorologové sami upozorňují, že jejich výhled je potřeba brát pouze jako orientační.
Přesto se několik nezávislých zdrojů shoduje na základním trendu: teplý a příjemný říjen vystřídá vlhký a větrný listopad. A na to se vyplatí připravit – ať už jde o pevnější boty, kvalitní deštník, nebo prostě jen psychickou přípravu na to, že podzim 2026 bude mít dvě velmi odlišné tváře.
Zdroje článku: Počasí do konce podzimu: Listopad se bude vymykat normálu, polsatnews.pl, weather.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková