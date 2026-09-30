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Nejtěžší kemp kariéry. Hovorka se tlačí do sestavy Panthers, před sebou má Ekblada, Jonese i Gudase

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Mikuláš Hovorka už ví, jak chutná NHL. Pětadvacetiletý český obránce v minulé sezoně dostal od Florida Panthers první čtyři zápasy mezi elitou a zkušenost ho utvrdila v tom, že nejvyšší soutěž není nedosažitelným snem. Cesta k pravidelnému místu ale vede přes mimořádně silnou konkurenci. Hovorka navíc právě absolvuje podle vlastních slov nejtěžší tréninkový kemp kariéry.
Nejtěžší kemp kariéry. Hovorka se tlačí do sestavy Panthers, před sebou má Ekblada, Jonese i Gudase

Nejtěžší kemp kariéry. Hovorka se tlačí do sestavy Panthers, před sebou má Ekblada, Jonese i Gudase

Zdroj: Florida Panthers
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 17:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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