Nejtěžší kemp kariéry. Hovorka se tlačí do sestavy Panthers, před sebou má Ekblada, Jonese i Gudase

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- Hovorka v minulé sezoně odehrál první čtyři zápasy NHL, zaznamenal asistenci a průměrně strávil na ledě 14:55 minuty.
- Na farmě v Charlotte nasbíral v 57 utkáních 18 bodů (5+13) a s bilancí +23 byl nejlepší v týmu.
- V obraně Panthers má před sebou mimo jiné Gustava Forslinga, Aarona Ekblada, Setha Jonese, Nikka Mikkolu či Radka Gudase.
Hovorka přišel na Floridu v roce 2024 jako nedraftovaný volný hráč. Odchovanec pražské Slavie před odchodem do zámoří absolvoval dvě extraligové sezony v Českých Budějovicích, za které ve 90 zápasech posbíral 22 bodů za osm branek a 14 asistencí.
První rok v Severní Americe strávil především poznáváním odlišného stylu hokeje. Za Charlotte Checkers odehrál v základní části AHL 60 utkání s bilancí 3+7 a dalších 18 startů přidal v play off, kde pětkrát asistoval.
V následující sezoně už se téměř dvoumetrový obránce posunul výrazně blíž k NHL. V 57 zápasech za Charlotte nastřílel pět branek, na dalších třináct přihrál a s hodnocením +23 vedl celý tým.
Odměna přišla v únoru. Hovorka debutoval za Panthers proti Tampa Bay Lightning a nakonec dostal příležitost ve čtyřech utkáních. Připsal si první asistenci a v průměru odehrál bezmála patnáct minut.
"Udržuje mě to motivovaného, protože si myslím, že pro mě byly ty zápasy slušné a ukázaly mi, že v této lize můžu hrát. Teď je důležité najít v mé hře konzistenci, abych to dokázal každý večer,“ pronesl.
Před Hovorkou stojí hvězdná obrana
Právě pravidelnost má být jeho hlavním úkolem. Hovorka nepotřebuje přesvědčovat trenéry vysokou produktivitou, svoji hodnotu vidí především ve spolehlivosti.
"Snažím se do zápasu přinést to nejlepší, co můžu, a ukázat, že dokážu hrát na této úrovni. Chci být spolehlivý a konzistentní. To je pro mě hlavní cíl," líčil.
Vybojovat si pevné místo ovšem nebude jednoduché. Panthers disponují mimořádně zkušenou obranou. Forsling nastupuje s Ekbladem, další dvojici tvoří Jones s Mikkolou a ve třetím páru figurují Kulikov s českým navrátilcem Gudasem.
Hovorka se proto snaží konkurenci využít také jako školu. "Určitě se dívám na všechny ty velké kluky, jako jsou Ekblad, Mikkola nebo Jones. Hrají způsobem, jakým chci hrát taky já," ozřejmil.
Inspiraci nachází i v přístupu největších osobností Panthers. Podle českého obránce je každodenní intenzita pevnou součástí klubového prostředí. Když vidí Barkova, Ekblada a další zkušené hráče pokaždé pracovat naplno, mladší hokejisté podle něj nemají důvod přistupovat k tréninku jinak.
Sám přitom dorazil připravený. "Asi to byl nejtěžší kemp, který jsem zažil. Je to můj třetí a řekl bych, že tenhle byl určitě nejtvrdší. Ale myslím, že jsem v létě odvedl solidní práci, takže jsem se cítil docela dobře," pronesl.
Trenér Paul Maurice zároveň upozorňuje, že boj v kempu nekončí oznámením sestavy pro první utkání. Hráči si během září vytvářejí pozici i pro případ, že je Florida bude potřebovat později v sezoně.
"Chcete samozřejmě zůstat v týmu. Ale pokud se vám to nepodaří, je důležité odsud odejít s pozitivním dojmem. Takže až za tři týdny nebo za měsíc uslyšíte, že jste další na řadě, budete tomu rozumět. Dveře nejsou zavřené," vysvětlil kouč.
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