Mr. Olympia 2026: program, české časy, kde sledovat a favorité

- Olympia Weekend 2026 probíhá od 24. do 27. září v Las Vegas.
- Finále Mr. Olympia je v sobotu 26. září, v Česku v neděli kolem 4:00 ráno.
- Oficiální přenos na OlympiaTV je zdarma po celém světě.
- Hlavními favority jsou Lunsford, Andrew Jacked, Nick Walker a Samson Dauda.
- Obhájce z roku 2022 Hadi Choopan kvůli vízovým potížím chybí.
Kdy a kde se koná Mr. Olympia 2026
Letošní Olympia je 62. ročníkem soutěže a přichází o několik týdnů dřív než loni. Večerní finále hostí Orleans Arena, dopolední prejudging a veletrh Olympia World Fitness Expo se konají v jižní hale Las Vegas Convention Center. Hotel Palms slouží jako oficiální hostitelský hotel a koná se v něm i tisková konference. Soutěží se ve dvanácti kategoriích.
Program Mr. Olympia 2026 (české časy)
Časy v závorce jsou přepočtené na středoevropský letní čas (+9 hodin).
- Úterý a středa 22. a 23. září: Amateur Olympia
- Středa 23. září, 18:30 (čtvrtek 3:30): oficiální check-in závodníků
- Čtvrtek 24. září, 12:00 (21:00): tisková konference
- Pátek 25. září, 9:30 (18:30): prejudging kategorií 212, Classic Physique, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia a Wellness
- Pátek 25. září, 18:00 (sobota 3:00): finále Figure, Women's Physique, Wellness, 212, Ms. Olympia a Classic Physique, k tomu prejudging Mr. Olympia
- Sobota 26. září, 9:30 (18:30): prejudging Men's Physique, Fitness a Bikini, prejudging i finále Wheelchair a Fit Model
- Sobota 26. září, 19:00 (neděle 4:00): finále Fitness, Men's Physique, Bikini a Mr. Olympia
- Neděle 27. září: seminář šampionů
Kde sledovat Mr. Olympia 2026
Oficiální přenos zajišťuje OlympiaTV. Prezident Olympie Dan Solomon 9. září oznámil, že letošní livestream bude poprvé zdarma pro diváky po celém světě. Loni stál celý balík 74,99 dolaru. Přenos pokrývá prejudging i finále všech dvanácti kategorií, check-in, tiskovou konferenci, amatérskou Olympii i nedělní seminář. Mezi komentátory usedne sedminásobný Mr. Olympia Phil Heath.
Českou televizi, která by Olympii vysílala, jsme nenašli. Sledovat ji tedy půjde hlavně přes registraci na webu OlympiaTV.
Favorité Mr. Olympia 2026
Obhájce Derek Lunsford vyhrál v letech 2023 a 2025 a sází na tvar a formu. Andrew Jacked loni skončil třetí a letos vyhrál oba Arnoldy za rekordní peníze. S Lunsfordem ho pojí ostrá rivalita, obhájce mu v květnu vzkázal, že Olympii nikdy nevyhraje. Nick Walker chce odčinit loňské šesté místo a tvrdí, že vyhraje, i když budou všichni ve stoprocentní formě. Bývalý šampion Samson Dauda loni spadl na čtvrtou příčku a formu si letos ověřil vítězstvím na Europa Pro jedenáct dní před Olympií.
Chybí Hadi Choopan, vítěz z roku 2022 a trojnásobný stříbrný. Kvůli zrušenému vízu do Spojených arabských emirátů se nedostal na pohovor o americké vízum a start musel vzdát.
Obhájci titulů z Olympie 2025
- Mr. Olympia: Derek Lunsford (USA)
- 212: Keone Pearson (USA)
- Classic Physique: Ramon Rocha Queiroz (Brazílie)
- Men's Physique: Ryan Terry (Velká Británie)
- Ms. Olympia: Andrea Shawová (USA)
- Fitness: Michelle Fredua-Mensahová (Velká Británie)
- Figure: Rhea Gayleová (Velká Británie)
- Women's Physique: Natalia Abraham Coelhová (USA)
- Wellness: Eduarda Bezerraová (Brazílie)
- Bikini: Maureen Blanquiscová (Filipíny)
- Wheelchair: James Berger (USA)
Kompletní výsledky loňského ročníku najdete v reportáži z Mr. Olympia 2025.
Prize money Mr. Olympia 2026
Loni dostal vítěz královské kategorie šest set tisíc dolarů a celkem se rozdělily přes dva miliony. Letošní dotaci pořadatelé podle dostupných informací ještě oficiálně nepotvrdili. Tlak na zvýšení je velký, protože Arnold Classic letos platil vítězi 750 tisíc.