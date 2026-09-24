Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Mr. Olympia 2026: program, české časy, kde sledovat a favorité

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nejprestižnější kulturistická soutěž světa se po roce vrací do Las Vegas. Mr. Olympia 2026 začíná ve čtvrtek 24. září, obhájce titulu Derek Lunsford čelí nejsilnější konkurenci za poslední roky a přenos je letos poprvé zdarma pro celý svět.
Mr. Olympia 2026: program, české časy, kde sledovat a favorité

Mr. Olympia 2026: program, české časy, kde sledovat a favorité

Zdroj: Mr. Olympia LLC
Reklama
Další články z SportWin
Céčko zřejmě dostane, ale ne proto, že by ho chtěli. Pastrňák čelí nepříjemné teorii z Bostonu
Céčko zřejmě dostane, ale ne proto, že by ho chtěli. Pastrňák čelí nepříjemné teorii z Bostonu
Ten křičel! Kotlár se v Thajsku ponořil do ledové lázně. Na odvetu s Datlem se chystá pod dohledem hvězdy Oktagonu
Ten křičel! Kotlár se v Thajsku ponořil do ledové lázně. Na odvetu s Datlem se chystá pod dohledem hvězdy Oktagonu

Bývalý security Jaroslav Kotlár přesunul přípravu na odvetu s influencerem Markem „Datlem“ Valáškem do...

Ledecká ukázala, jak dře na novou zimu. V posilovně ji hlídá Pastrňák
Ledecká ukázala, jak dře na novou zimu. V posilovně ji hlídá Pastrňák

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká ukázala fanouškům, jak se chystá na novou zimu. Na fotkách z...

Schick pálí jeden gól za druhým. Reprezentační bouře kontrastuje s jeho klubovou formou
Schick pálí jeden gól za druhým. Reprezentační bouře kontrastuje s jeho klubovou formou

Čtyři kola, čtyři góly. Český útočník Patrik Schick vstoupil do nového bundesligového ročníku bez jediného...

Coulthard se opřel do Madringu. Návrat beze změn by podle něj byl hloupost
Coulthard se opřel do Madringu. Návrat beze změn by podle něj byl hloupost

Premiérový závod na Madringu zanechal za sebou mnohem víc otázek než předjížděcích manévrů. Bývalý pilot...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.