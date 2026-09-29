Moravský Beroun žaluje stát kvůli akcelerační zóně pro větrníky u Norberčan

Moravský Beroun se rozhodl soudně napadnout vymezení akcelerační oblasti u Norberčan, která má v lokalitě na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje zjednodušit povolování větrných elektráren. Zastupitelé schválili podání návrhu k Nejvyššímu správnímu soudu, starosta Jan Hicz to oznámil na sociálních sítích.
Město má podle Hicze návrh připravený a hodlá jej odeslat v nejbližších dnech. Napadá část změny územního rozvojového plánu číslo dvě a navazující územní opatření týkající se akcelerační oblasti Norberčany. Důvodem je podle starosty „dlouhodobý a jednoznačný nesouhlas s plošným vymezením akcelerační zóny v těsném sousedství" města.
V okolí Moravského Berouna po úpravách zůstaly akcelerační oblasti u Norberčan, Dětřichova nad Bystřicí, Horní Loděnice a Hraničních Petrovic. Jejich vymezení sice automaticky nepovoluje stavbu větrníků, zjednodušený režim schvalování ale podle vedení města citelně omezí práva obcí i občanů v povolovacích procesech.
Hicz zdůraznil, že radnice není proti obnovitelným zdrojům energie jako takovým. Protestuje proti způsobu, jakým stát zónu vymezil, tedy bez ohledu na připomínky samosprávy a dopady na krajinu, kvalitu života i rozvoj regionu. Moravský Beroun zároveň koordinuje postup s dalšími obcemi Nízkého Jeseníku, které se mohou přihlásit jako osoby zúčastněné na řízení hned poté, co soud návrh zaeviduje.
Vláda na konci července schválila akcelerační oblasti pro obnovitelné zdroje ve výrazně menším rozsahu, než připravoval předchozí kabinet. Plocha určená pro zrychlené povolování větrných elektráren se smrskla přibližně na jedenáct procent původního záměru. Ministr průmyslu Karel Havlíček přitom ujistil, že každý projekt bude muset i nadále projít standardním povolovacím řízením.
Moravský Beroun má s větrnou energetikou dlouhodobě složitý vztah. Konsorcium Arcibiskupství olomouckého a firmy Micronix původně plánovalo v katastru města postavit sedmnáct větrných elektráren. Po místním referendu, v němž se většina hlasujících vyslovila proti, investor počet plánovaných strojů snížil a zastupitelé loni souhlasili s přípravou výstavby menšího počtu větrníků.
K Nejvyššímu správnímu soudu se chystají obrátit i další samosprávy z různých koutů země. Podle justičních databází soud zatím obdržel jednu žalobu proti vládnímu vymezení akceleračních zón, podala ji obec Chorušice na Mělnicku.
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