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Muže zranila dubová větev. Od Hradce Králové požaduje tři miliony

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Dennívýzva
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Případ muže, kterého zasáhla desetimetrová větev dubu rostoucího na pozemku města Hradec Králové, míří zpět k okresnímu soudu. Zraněný po městě požaduje náhradu majetkové…
Dub_v_Alejní_ul.,_Teplice_(5)

Dub_v_Alejní_ul.,_Teplice_(5)

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