Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Praha 13 chystá proměnu tržiště Luka, vzniknout má živé komunitní centrum

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tržiště Luka v Praze 13 je dlouhodobě ve špatném technickém i estetickém stavu a jeho podoba přestala odpovídat potřebám místních obyvatel. Vedení městské části…
Luka

Luka

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Rekonstrukce pozvedla Průmyslový palác z popela
Rekonstrukce pozvedla Průmyslový palác z popela
Ze dna Plumlovské přehrady se vynořila středověká hráz
Ze dna Plumlovské přehrady se vynořila středověká hráz

Plumlovská přehrada na Prostějovsku skrývá pod hladinou kus středověké historie. Letošní sucho a výrazný...

Dny rodin Moravskoslezského kraje přilákaly tisíce lidí a ocenily výjimečné pěstouny
Dny rodin Moravskoslezského kraje přilákaly tisíce lidí a ocenily výjimečné pěstouny

Moravskoslezský kraj završil letošní ročník Dnů rodin velkolepým setkáním v ostravském Trojhalí Karolina....

Muže zranila dubová větev. Od Hradce Králové požaduje tři miliony
Muže zranila dubová větev. Od Hradce Králové požaduje tři miliony

Případ muže, kterého zasáhla desetimetrová větev dubu rostoucího na pozemku města Hradec Králové, míří zpět...

Poznáváte muže z videa? Před zlínskou diskotékou napadl mladého muže, policie žádá veřejnost o pomoc
Poznáváte muže z videa? Před zlínskou diskotékou napadl mladého muže, policie žádá veřejnost o pomoc

Brutální napadení a únos z června letošního roku vyšetřují zlínští kriminalisté. Trojice mužů napadla...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.