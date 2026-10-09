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Lodě narazily. Na Prýglu není voda, poplují proto jen k hradu Veveří

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Kvůli nedostatku vody v Brněnské přehradě a poklesu hladiny omezí od soboty 10. října dopravní podnik plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří, dále do Veverské Bítýšky už se lidé lodí nedostanou.
Lodě narazily. Na Prýglu není voda, poplují proto jen k hradu Veveří

Lodě narazily. Na Prýglu není voda, poplují proto jen k hradu Veveří

Zdroj: DPMB
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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