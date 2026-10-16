Libanonská kuchyně u tebe doma: salát tabouleh je neobyčejně svěží a plný petrželky

Pokud hledáš recept na jídlo, které tě nabije energií, skvěle chutná, a přitom po něm nebudeš mít pocit těžkosti, právě jsi ho našla. Salát tabouleh přinese na tvůj stůl dokonalou rovnováhu chutí i pořádnou dávku vitamínů.
Co je vlastně tabouleh a jak ho servírovat?
Tabouleh je tradiční blízkovýchodní salát, jehož hlavní hvězdou je obrovské množství čerstvé hladkolisté petrželky. Nejedná se tedy o bulgurový salát s trochou petrželky, jak si mnozí mylně myslí, ale přesně naopak! Bulgur tu hraje jen vedlejší roli, zatímco zelené bylinky dodávají jídlu správný šmrnc a dokonalé aroma.
Tenhle křupavý zelený salát pochází z horských oblastí Libanonu a Sýrie, kde se připravuje už po staletí. Historicky šlo o skromné jídlo místních obyvatel, kteří využívali hojnost čerstvých bylinek ze svých zahrádek. Dneska je tabouleh považován za libanonský národní pokrm, a oslavuje se dokonce v rámci Světového dne tabouleh, který připadá na první červencovou sobotu.
Podávat ho můžeš jako lehký samostatný oběd, ale naprosto dokonalý je jako příloha ke grilovanému masu, rybám nebo s falafelem. Tradičně se jí tak, že ho nabíráš přímo listy čerstvého římského salátu nebo pita chlebem.
Správná příprava petrželky je v arabském světě považována za kulinářské umění. Petrželka se musí krájet velmi ostrým nožem a jen jednou, aby nezhořkla a neztratila šťávu.
V hlavní roli je tady petrželka. Ne bulgur, jak sis možná doteď myslela.
Recept na domácí tabouleh
Příprava salátu zabere jen 15–20 minut, protože nevyžaduje žádné vaření – bulgur stačí jen nechat nabobtnat. Bylinky po umytí opravdu důkladně osuš a sekej je ostrým nožem. Kdybys použila tupý nůž, bylinky spíš pomáčkáš a ony pustí vodu, čímž ztratí svou křupavost.
Co potřebuješ: 3 velké svazky hladkolisté petrželky, malý svazek čerstvé máty, 50 g jemného bulguru, 3 rajčata, jarní cibulku, šťávu z 1–2 citrónů, olivový olej, špetku soli a čerstvě mletého pepře
Jak na to?
- Bulgur zalij trochou horké vody nebo citrónové šťávy a nech ho nabobtnat.
- Petrželku i mátu důkladně oper, osuš a ostrým nožem nasekej najemno.
- Rajčata nakrájej na drobné kostičky, šťávu z nich radši sceď a jarní cibulku nasekej nadrobno.
- Všechny ingredience smíchej v míse, přidej nabobtnaný bulgur, zalij štědrou dávkou olivového oleje a citrónové šťávy.
- Dochuť solí, pepřem a nech v lednici aspoň 30 minut odležet.
Pokud ti salát zůstane do druhého dne, nezoufej – chutě budou ještě propojenější, jen zkontroluj, jestli není potřeba přidat ještě pár kapek olivového oleje nebo citrónu na osvěžení. Dobrou chuť!
Připravuješ si salát tabouleh? A máš ráda blízkovýchodní kuchyni? Dej nám vědět v diskuzi pod článkem!
Autor článku: redakce
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