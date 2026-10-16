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Libanonská kuchyně u tebe doma: salát tabouleh je neobyčejně svěží a plný petrželky

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Hladkolistá petrželka, bulgur a rajčata – tři hlavní ingredience na tradiční libanonský salát tabouleh, který nadchne všechny milovníky lehkých a svěžích pokrmů.
Salát tabule je hvězda blízkovýchodní kuchyně.

Salát tabule je hvězda blízkovýchodní kuchyně.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

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