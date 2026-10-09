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Konec éry dlažby v koupelně? Existuje levnější alternativa, která vydrží i 20 let

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Dlaždice, na kterých v zimě nevydržíte stát bez pantoflí, a spáry, které […]
Konec éry dlažby v koupelně? Existuje levnější alternativa, která vydrží i 20 let

Konec éry dlažby v koupelně? Existuje levnější alternativa, která vydrží i 20 let

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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