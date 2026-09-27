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Solární panely v Sahaře opravdu můžou přivolat déšť. Deset tisíc jich ale pokryje jen velké parkoviště

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Dvě modelové studie, jedna ze Science z roku 2018 a druhá z Communications Earth & Environment z počátku roku 2024, popisují řetězec, na jehož konci stojí nad severní Afrikou víc oblaků, víc srážek a víc zeleně. Háček je v měřítku: mluví se o pokrytí procent celé Sahary, ne o jednom solárním parku.
Solární panely v Sahaře opravdu můžou přivolat déšť. Deset tisíc jich ale pokryje jen velké parkoviště

Solární panely v Sahaře opravdu můžou přivolat déšť. Deset tisíc jich ale pokryje jen velké parkoviště

Zdroj: Foto: NASA Earth Observatory images by Michala Garrison, using Landsat data from the U.S. Geological Survey. Story by Adam Voiland. - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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