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eSIM zloděje zastaví, vás ale taky: bez Wi-Fi a jednorázového QR kódu si číslo nepřehodíte do jiného telefonu

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Zloděj, který vám vytrhne telefon z ruky, u eSIM se špendlíkem nepochodí. Číslo je zapsané v čipu uvnitř přístroje a bez odemčené obrazovky se k němu nedostane. Jenže úplně stejná bariéra stojí i před vámi ve chvíli, kdy o telefon přijdete.
eSIM zloděje zastaví, vás ale taky: bez Wi-Fi a jednorázového QR kódu si číslo nepřehodíte do jiného telefonu

eSIM zloděje zastaví, vás ale taky: bez Wi-Fi a jednorázového QR kódu si číslo nepřehodíte do jiného telefonu

Zdroj: Foto: Jbond2018 - licence CC0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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