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Vémola jde při shazování na krev. Kvůli G MMA si nechce pošpinit odkaz

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Karlos Vémola se před návratem pere s limitem 89 kilogramů a po vážném zranění stále neví, v jakém stavu je čelist. Kontrolu u lékaře odložil až na dobu po zápase.
Vémola jde při shazování na krev. Kvůli G MMA si nechce pošpinit odkaz

Vémola jde při shazování na krev. Kvůli G MMA si nechce pošpinit odkaz

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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