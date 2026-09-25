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Riskantní převoz masa. Stovky kil kebabu zachytili celníci v autě u Olomouce

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Celníci odhalili při dvou kontrolách přes 600 kilogramů kebabového masa převáženého bez chlazení. Jedno vozidlo zastavili u Českého Těšína, druhé nedaleko Olomouce. Venkovní teplota se přitom pohybovala i nad 30 stupni Celsia.
Riskantní převoz masa. Stovky kil kebabu zachytili celníci v autě u Olomouce

Riskantní převoz masa. Stovky kil kebabu zachytili celníci v autě u Olomouce

Zdroj: Celní správa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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