Novotný chválí hvězdu Clashe. Gelnarová ho výkonem v KSW přesvědčilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Novotný chválí hvězdu Clashe. Gelnarová ho výkonem v KSW přesvědčila
Karlos Vémola narazí ve Frankfurtu na soupeře, který se na zemi nebojí riskovat ani ze spodní pozice. Podle...
Souboj dvou britských rivalů už má datum i místo. Podle The Ring se navíc nebude boxovat jen o prestiž –...
Leo Brichta po červnovém nezdaru padl i s Kacperem Formelou. Ondřej Novotný po zápase kritizoval jeho...
Po letech dohadů je jeden z největších britských boxerských zápasů definitivně potvrzen. Dva bývalí mistři...
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