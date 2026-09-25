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Páteční outfit bez podpatků: 5 bot, ve kterých můžeš chodit celý den a pořád vypadat, že to byl záměr

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Je pátek. Máš práci, oběd, něco po práci a nulovou chuť řešit po třetí hodině, proč sis ráno obula botu, která tě nenávidí. Dobrá zpráva: podzim 2026 je k nohám překvapivě milosrdný. Flats už dávno nejsou plán B.
Páteční outfit bez podpatků: 5 bot, ve kterých můžeš chodit celý den a pořád vypadat, že to byl záměr

Páteční outfit bez podpatků: 5 bot, ve kterých můžeš chodit celý den a pořád vypadat, že to byl záměr

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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