Páteční outfit bez podpatků: 5 bot, ve kterých můžeš chodit celý den a pořád vypadat, že to byl záměr

Aktuální podzimní shoe trends jsou možná jednou z nejlepších zpráv sezony pro ženy, které se rády pohybují rychleji než pět set metrů za večer. Vogue mezi hlavní boty podzimu řadí printed flats, slippers, T-straps, moderní pumps i tenisky, takže elegantní outfit už rozhodně nepotřebuje deset centimetrů navíc.
1. Leopardí baleríny k úplně normálním kalhotám
Nech je být jedinou výraznou věcí. Černé široké kalhoty, bílé tričko, kožená bunda a leopardí baleríny. Nebo bílé džíny, čokoládový svetr a stejná bota. Leopard funguje nejlépe ve chvíli, kdy se ho nesnažíš „doplnit“. Žádná odpovídající kabelka, šátek a velmi odhodlaná čelenka. Jedna malá šelma úplně stačí.
2. Loafers s barevnou ponožkou
To už jsme si letos trochu zamilovaly a oprávněně. Černé nebo tmavě hnědé mokasíny, šedé kalhoty nebo midi sukně a mezi nimi několik centimetrů vínové, kobaltové nebo hořčicové. Outfit je pohodlný, ale ponožka mu zabrání skončit v kategorii „šla jsem jen rychle do banky“.
3. Mary Janes, které už dávno nejsou dětské boty
T-strap a Mary Jane siluety se drží i na podzim a právě s širšími kalhotami, midi sukní nebo ponožkou vypadají mnohem moderněji než ve sladké retro kombinaci. Pokud nechceš působit příliš „holčičkovsky“, zbytek outfitu nech strožší: tmavé džíny, oversize sako, jednoduchý úplet.
4. Sametové slippers, které vypadají, jako bys je ukradla velmi elegantnímu dědečkovi
Tohle je trochu nečekaný favorit sezony.
Vogue řadí velvet slippers mezi důležité podzimní siluety a dává to smysl: jsou pohodlné jako domácí bota, ale při správném stylingu působí překvapivě luxusně.
Zkus je k saténové midi sukni, širokým kalhotám nebo džínům s delším kabátem. Jen bych je nechala být samy sebou a nešla zároveň do vesty, kapesních hodinek a cigaretové špičky.
5. Čisté retro tenisky k něčemu, co by teoreticky chtělo lodičku
Saténová sukně. Šaty. Široké oblekové kalhoty. Přesně tam je teniska nejzajímavější. Pokud celý outfit vypadá velmi slušně, čistá nízká sneaker silueta ho může příjemně shodit. Ne tak, že ses cestou z kanceláře přezula do „pohodlných bot“. Tak, že ty pohodlné boty byly součástí plánu od začátku.
A to je možná nejlepší páteční dress code. Vypadat dobře v sedm večer a zároveň nemít pocit, že tvoje chodidla podávají kolektivní výpověď.
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Zdroje: Vogue – The Fall 2026 Shoe Trends to Shop Now—From Kitten Heels to Slippers [1], Vogue – Bella Hadid Microdoses Fall Fashion in Knee Socks and Suede [2].