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Češi si z lesa běžně odnášejí plné košíky. Kvůli jedné houbě mohou zaplatit i statisícovou pokutu

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Houbaření patří v Česku k běžným podzimním aktivitám a lesní zákon dovoluje lidem sbírat lesní plody pro vlastní potřebu. Neplatí to ale bez výjimky. Některé druhy hub jsou zvláště chráněné a zákon zakazuje jejich sběr či poškozování. U závažnějšího porušení pravidel může fyzické osobě hrozit pokuta až 100 tisíc korun.
Češi si z lesa běžně odnášejí plné košíky. Kvůli jedné houbě se ale mohou dostat do problémů.

Češi si z lesa běžně odnášejí plné košíky. Kvůli jedné houbě se ale mohou dostat do problémů.

Zdroj: generováno ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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