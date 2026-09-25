Češi si z lesa běžně odnášejí plné košíky. Kvůli jedné houbě mohou zaplatit i statisícovou pokutu

Lesní zákon umožňuje každému vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody, mezi které patří také houby. Stejné základní pravidlo platí ve státních i soukromých lesích. Zákon přitom nestanoví konkrétní kilogramový limit, používá pouze podmínku vlastní potřeby. Houbař zároveň nesmí les poškozovat nebo narušovat jeho prostředí a musí respektovat pokyny vlastníka lesa.
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Které houby raději nechat na místě?
Výjimkou jsou zvláště chráněné druhy. Jejich seznam stanovuje vyhláška Ministerstva životního prostředí a mezi kriticky ohrožené houby patří například hřib královský, hřib Fechtnerův, hřib moravský, muchomůrka císařka nebo lanýž letní. Chráněné jsou i další méně známé druhy, například václavka bažinná, špička stepní nebo hvězdovka Pouzarova. Zákaz tedy rozhodně neznamená, že by si lidé nesměli odnést běžné houby z lesa. Týká se konkrétně vyjmenovaných zvláště chráněných druhů.
Pokuta 100 tisíc neplatí automaticky za každou utrženou houbu
Zákon o ochraně přírody rozlišuje závažnost jednání. Za nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu rostliny lze fyzické osobě uložit pokutu do 10 tisíc korun. Pokud však člověk zničí zvláště chráněný druh zařazený mezi kriticky nebo silně ohrožené, horní hranice sankce dosahuje 100 tisíc korun. U přestupků na úseku ochrany zvláště chráněných druhů spáchaných ve zvláště chráněném území může být pokuta až dvojnásobná. Není tedy přesné tvrdit, že utržení jediné chráněné plodnice automaticky znamená pokutu 100 tisíc korun; konkrétní sankce závisí na povaze a závažnosti přestupku.
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Pozor také na místa, kam se nesmí vstupovat
Pravidla se netýkají jen samotných hub. Lesní zákon zakazuje například vstup do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst a také do porostů, kde právě probíhá těžba, manipulace nebo doprava dřeva. Od roku 2026 lze za tyto přestupky fyzické osobě uložit pokutu až 10 tisíc korun. Přísnější režim může platit také v chráněných územích. V národních přírodních rezervacích je například zakázáno vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody a v klidových územích národních parků se návštěvníci smějí pohybovat pouze po vyhrazených cestách a trasách.
Ministerstvo zemědělství, AOPK ČR, e-Sbírka – zákon č. 114/1992 Sb