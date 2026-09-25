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Češi znovu začínají topit. Jedna zapomenutá povinnost může znamenat pokutu až 10 tisíc

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S příchodem chladnějších dnů začínají domácnosti znovu používat kotle, kamna a krby. Právě před topnou sezonou se vyplatí zkontrolovat, zda mají v pořádku také spalinovou cestu. Zákon stanoví pravidelné kontroly a čištění a fyzické osobě může za provozování spalinové cesty v rozporu s předpisy hrozit pokuta až 10 000 korun.
Zákon stanoví pravidelné kontroly a čištění a fyzické osobě může za provozování spalinové cesty v rozporu s předpisy hrozit pokuta až 10 000 korun.

Zákon stanoví pravidelné kontroly a čištění a fyzické osobě může za provozování spalinové cesty v rozporu s předpisy hrozit pokuta až 10 000 korun.

Zdroj: generováno chatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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