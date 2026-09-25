Češi znovu začínají topit. Jedna zapomenutá povinnost může znamenat pokutu až 10 tisíc

Kontrola spalinové cesty není totéž co její čištění nebo revize. U běžných spotřebičů do výkonu 50 kW se kontrola provádí zpravidla jednou ročně bez ohledu na to, zda domácnost používá pevné, kapalné nebo plynné palivo. Kontrolu musí provést osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. Zákon přitom neurčuje jeden společný podzimní termín pro všechny domácnosti. Začátek topné sezony je především vhodnou příležitostí ověřit, zda potřebná kontrola už proběhla.
Související článek: Na daňovém přiznání záleží víc, než si myslíte. Dejte pozor na tyto časté chyby, za které hrozí vysoké pokuty
U čištění rozhoduje palivo i způsob provozu
Četnost čištění se liší. U spotřebiče na pevná paliva do 50 kW je při celoročním provozu stanoveno čištění třikrát ročně, při sezonním provozu dvakrát. U kapalných paliv jde o dvě čištění při celoročním a jedno při sezonním provozu, u plynných paliv zpravidla o jedno čištění ročně. Sezonním provozem se podle vyhlášky rozumí používání spalinové cesty nejvýše šest měsíců v kalendářním roce. U spalinové cesty od spotřebiče na pevná paliva do 50 kW zákon umožňuje samotné čištění provést i svépomocí, pravidelnou odbornou kontrolu tím ale nenahrazuje.
Revize je potřeba jen v určitých situacích
Samostatným úkonem je revize spalinové cesty. Neprovádí se automaticky každý rok, ale například před uvedením nové spalinové cesty do provozu, po stavební úpravě komína, při změně druhu paliva, před připojením spotřebiče k dlouho nepoužívané spalinové cestě, po požáru komína nebo při vzniku trhlin či podezření na jejich výskyt. Revizi může provést pouze kominík, který je zároveň revizním technikem spalinových cest.
Související článek: Kde a jak zaplatit daň z nemovitosti pokud nepřišla složenka
Za porušení povinnosti hrozí tisíce korun
Fyzické osobě, která provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem o požární ochraně, může být uložena pokuta až 10 000 korun. Pokud člověk svým jednáním způsobí požár a nejde o trestný čin, zákon umožňuje uložit za tento přestupek pokutu až 25 000 korun. Hasiči zároveň upozorňují, že nejčastější příčinou požárů komínů bývá vznícení usazených sazí.
Požárů komínů loni přibylo
Riziko přitom není pouze teoretické. Podle nejnovějších celostátních údajů Hasičského záchranného sboru zasahovaly jednotky v roce 2025 u téměř 1 300 požárů souvisejících s nevyhovujícím stavem komínů, což bylo nejvíce za předchozí čtyři roky. Škody dosáhly přibližně 114 milionů korun a při těchto událostech se zranilo téměř 40 lidí. HZS uvádí, že nejčastěji hořely právě saze v komínech; dalšími příčinami byly například konstrukční nedostatky nebo závady spalinových cest.
hzscr.gov.cz