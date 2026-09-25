Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Nikola Hezucká po smrti Patrika přiznala těžké období. Se synem chtěla utéct z Česka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po dlouhých měsících se Nikola Hezucká znovu objevila ve společnosti a otevřeně promluvila o období po smrti manžela Patrika Hezuckého. Přiznala, že během pobytu na Novém Zélandu vážně přemýšlela, zda by pro ni a syna Olivera nebylo lepší zůstat v zahraničí. Nakonec se ale rozhodla vrátit do Česka. Nyní se chystá splnit také jeden z plánů, který původně vytvořila společně s manželem.
Nikola Hezucká po smrti Patrika přiznala těžké období. Se synem chtěla utéct z Česka

Nikola Hezucká po smrti Patrika přiznala těžké období. Se synem chtěla utéct z Česka

Zdroj: profimedia
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Wi-Fi v jednom pokoji sotva funguje, router přitom není daleko. Problém může být v místě, kam ho lidé běžně dávají
Wi-Fi v jednom pokoji sotva funguje, router přitom není daleko. Problém může být v místě, kam ho lidé běžně dávají
Fotíte jednu věc několikrát a mobil se pomalu plní. Skrytá funkce umí podobné snímky najít za vás
Fotíte jednu věc několikrát a mobil se pomalu plní. Skrytá funkce umí podobné snímky najít za vás

Stačí několik pokusů o povedenou fotografii, série téměř stejných snímků z dovolené nebo opakovaně uložený...

Mobil se přes noc vybíjí, i když na něj nesáhnete. Viníkem může být nenápadné nastavení na pozadí
Mobil se přes noc vybíjí, i když na něj nesáhnete. Viníkem může být nenápadné nastavení na pozadí

Telefon může během noci ztrácet energii, přestože zůstane několik hodin ležet bez použití. Důvodem nemusí...

Noční akce u Dunaje skončila zásahem policie. Mezi trojicí měl být i známý rapper
Noční akce u Dunaje skončila zásahem policie. Mezi trojicí měl být i známý rapper

Bratislavští strážníci zadrželi tři muže podezřelé z posprejování budovy Výzkumného ústavu vodního...

Začala se vám ráno rosit okna? Jednu věc na nich nenechávejte, na podzim si zaděláváte na problém
Začala se vám ráno rosit okna? Jednu věc na nich nenechávejte, na podzim si zaděláváte na problém

Chladnější zářijové noci s sebou přinášejí problém, který během léta mnoho domácností vůbec řešit nemuselo....

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.