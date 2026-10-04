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Kdo vaří knedlíky ve vodě, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný postup a knedlík je nadýchaný ještě druhý den

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Večer se houskový knedlík povedl, jenže druhý den po ohřátí připomíná spíš gumovou podrážku. Takovou zkušenost zná snad každá česká kuchyně a viníka obvykle hledáme v receptu. Profesionálové přitom upozorňují...
Kdo vaří knedlíky ve vodě, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný postup a knedlík je nadýchaný ještě druhý den

Kdo vaří knedlíky ve vodě, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný postup a knedlík je nadýchaný ještě druhý den

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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