Kdo vaří knedlíky ve vodě, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný postup a knedlík je nadýchaný ještě druhý den

Večer se houskový knedlík povedl, jenže druhý den po ohřátí připomíná spíš gumovou podrážku. Takovou zkušenost zná snad každá česká kuchyně a viníka obvykle hledáme v receptu. Profesionálové přitom upozorňují na jiný okamžik, a sice na samotné vaření.
Velký hrnec vroucí vody má u nás dlouhou tradici a dobrý knedlík se v něm uvařit dá. Kuchaři, kteří knedlíky dělají každý den, ale raději sahají po páře. Proč tomu tak je a jak to zvládnout i bez speciálního nádobí?
Co se s knedlíkem děje ve vroucí vodě
Kynuté těsto je plné drobných bublinek plynu, který vyrábí droždí. Horko je při vaření ještě nafoukne. Když pak knedlík vylovíte, plyn uvnitř chladne, bublinky se zmenšují a knedlík se scvrkává s nimi. Proto se uvařený knedlík hned propichuje, aby se do těsta dostal vzduch.
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Podle Petra Kosinera, zakladatele firmy Knedlíky Láznička, se knedlík z vody bez propíchnutí sesedne, protože v něm zůstane uvězněná pára. Mluvil o tom v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Voda navíc s jemným kynutým těstem nezachází zrovna šetrně, takže povrch se může rozmočit a rozvařit.
Ve vroucí vodě se kynuté těsto snadno rozmočí a po vylovení se knedlík bez propíchnutí sesedne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Povedený knedlík se pozná ještě na talíři. Omáčky do sebe natáhne jen málo a plátek drží tvar. Pokud ji vysaje celou a rozmočí se, chyba vznikla už při přípravě.
Proč profesionálové volí páru
V páře je knedlík ze všech stran obklopený stejným horkem a s vodou se přímo nesetká. Těsto tak v klidu nabere objem a uvnitř si udrží jemné póry. Právě na nich stojí nadýchanost, kterou u knedlíku tolik chceme. Šéfkuchař Petr Mika v ukázce pro TN.cz ocenil, že pára odpustí i chvilkovou nepozornost. Knedlíky, které v ní zůstanou o něco déle, nijak neutrpí. Kdo takhle vaří doma, pochvaluje si také, že knedlíky nejsou rozvařené.
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Kosiner dokonce tvrdí, že při vaření v páře propichování odpadá. Jiní kuchaři knedlík propíchnou i po vyndání z páry, takže pokud si nejste jistí, udělejte to pro klid duše také.
Rozdíly mezi oběma způsoby shrnuje tabulka:
Hledisko Vroucí voda Pára Kontakt těsta s vodou přímý žádný, knedlík obklopuje ze všech stran stejné horko Povrch knedlíku může se rozmočit a rozvařit knedlíky nejsou rozvařené Propichování hned po vylovení, jinak se knedlík srazí názory se liší, jiní kuchaři propichují i tak Pařák nemáte? Poslouží utěrka a dva hrnce
Napařovací vložka do hrnce práci usnadní, ale obejdete se i bez ní. Postupujte takto:
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na vaření. Visí nad sporákem ve většině českých kuchyní Vytvarované šišky přikryjte čistou utěrkou a dejte jim ještě 15 až 20 minut na dokynutí. Do širokého hrnce nalijte vodu tak, aby sahala asi do poloviny jeho výšky. Utěrku zvlhčete, pořádně ji vyždímejte a napněte přes okraj hrnce jako blánu bubínku. Pod okrajem ji pevně stáhněte kuchyňským provázkem, aby se při vaření neposunula. Přečnívající konce přehněte nahoru přes hrnec, ať se nedostanou k plameni ani k rozpálené plotýnce. Až se pod látkou rozbublá voda, rozložte na ni knedlíky s odstupem, protože v páře ještě povyrostou. Shora je zakryjte druhým hrncem otočeným dnem vzhůru, aby pára zůstala uvnitř. Podle velikosti počítejte zhruba s 20 až 35 minutami, menší válečky budou hotové dřív než mohutné šišky. Po vychladnutí přichází na řadu olej
Hotový knedlík na několika místech propíchněte, ať z něj unikne pára, a nechte ho vychladnout. Pak ho potřete tenkou vrstvou oleje nebo rozpuštěného másla. Mastný povrch funguje jako ochranná slupka, díky které knedlík do druhého dne neoschne.
Na krájení se vyplatí obyčejná nit. Kovový kráječ horký knedlík stlačí, kdežto nit projede těstem a plátek zůstane vzdušný.
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Ohřívat můžete stejně, jako jste vařili. Plátky rozložte na pařák nebo na utěrku nad vroucí vodou, přiklopte a nechte je krátce prohřát. Dlouho to netrvá. Například u balených houskových knedlíků značky Lef doporučuje výrobce jen 3 minuty v páře.
Pak už stačí plátky přenést na talíř a přelít je omáčkou, se kterou se knedlík potkal i včera.
Zdroje: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/291071-usetrete-v-kuchyni-sefkuchar-ukazal-jak-udelat-skvele-knedliky-za-par-korun, https://www.skrblik.cz/blog/recept-houskovy-knedlik-z-domaci-pekarny, https://www.physics.muni.cz/~tomtyc/fyz_v_kuch-text.pdf, https://www.businessinfo.cz/clanky/bylinkovy-posvicensky-nebo-pernikovy-s-poctivymi-a-originalnimi-knedliky-dobyvaji-cesko/, https://www.rohlik.cz/tema/kynute-boruvkove-knedliky-v-pare, https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/12909-jak-ohrat-knedliky.html, https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/10635-jak-udelat-knedliky-aby-nebyly-tuhe.html, https://www.rohlik.cz/1352561-lef-knedlik-kynuty-houskovy, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/knedliky-se-mohou-i-upect-rika-zakladatel-firmy-knedliky-laznicka-180100