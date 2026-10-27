Karlovy Vary dostanou malý severní obchvat. Přislíbil to Babiš

Karlovarský kraj se dočkal jasného signálu z nejvyšších míst. Premiér Andrej Babiš (ANO) přislíbil hejtmanovi Petru Kubisovi (ANO), že z několika zvažovaných variant odvedení dopravy z Karlových Varů padla volba na malý severní obchvat. Samotná příprava a následná výstavba ale může trvat až deset let.
Kraj nyní usiluje o závazné stanovisko ministerstva dopravy, případně o usnesení vlády, které by volbu malého obchvatu potvrdilo jako definitivní. „Dohodli jsme se s premiérem a s generálním ředitelem ŘSD, že potřebujeme už jasné stanovisko, že jdeme právě touto cestou. Kraj musí upravit Zásady územního rozvoje, musí se začít vykupovat pozemky a ta věc řešit," vysvětlil Kubis. Po ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (za SPD) proto bude požadovat formální vyjádření.
Alternativa v podobě tunelu pod lázeňským městem narazila na ekonomickou nevýhodnost. Ministerstvo dopravy ji vyhodnotilo jako nejméně výhodnou variantu už letos na jaře, přičemž její odhadovaná cena dosahuje 17,4 miliardy korun. Navíc by bylo nejprve nutné razit průzkumné štoly, aby se vůbec potvrdila technická proveditelnost. Provoz a údržba tunelu by pak vycházely přibližně na 100 milionů korun ročně, přičemž maximální povolená rychlost v něm by pravděpodobně nepřekročila 80 kilometrů v hodině.
Velký severní obchvat ztroskotal na podobně vysoké ceně a navíc na obavě, že by tranzitní doprava přes desetikilometrovou trasu jednoduše nejezdila a vozidla by se do města vracela po stávajícím průtahu. Ten je omezen na 70 kilometrů v hodině po celé délce, postrádá odstavný pruh a při nehodách nebo opravách dokáže být zablokovaný i několik hodin. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) přitom odhlučnění ani zvýšení kapacity průtahu nepovažuje za reálné. Denně jím projede 33 tisíc vozidel.
Obchvat přijde o to vhod, že dálnice D6 z Prahy by do Karlových Varů měla dorazit kolem roku 2028 a kompletní dálniční propojení obou měst se plánuje na polovinu roku 2029. Aktuálně jsou ve výstavbě tři úseky D6. V polovině října byl spuštěn provoz na části úseku Petrohrad–Lubenec, do konce letošního roku pak ŘSD chce zahájit stavbu mezi Žalmanovem a Olšovými Vraty, 7,3 kilometru dlouhý úsek za 2,312 miliardy korun bez DPH. Navazující osmikilometrový úsek z Olšových Vrat přímo do Karlových Varů je teprve v přípravě s předpokládanou cenou 4,3 miliardy korun.
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