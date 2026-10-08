Kalifornské městečko testuje novou technologii odsolování bez elektřiny

Fort Bragg v Kalifornii chce otestovat poměrně neobvyklý způsob odsolování mořské vody – pomocí energie oceánských vln. Město plánuje na 12 měsíců instalovat zhruba půl míle od pobřeží plovoucí jednotku Iceberg kanadské společnosti Oneka Technologies. Pilotní projekt má ověřit technologii, její provozní parametry i dopady na mořské prostředí a připravit půdu pro případné vybudování většího systému.
Iceberg funguje jako mechanický převodník energie vln. Pohyb plováku při každé vlně pohání čerpadlo, které nasává mořskou vodu přes samočisticí síto s oky o velikosti 60 mikrometrů. Následuje filtrace přes pětimikronové filtry a reverzní osmóza, při níž membrány odstraní soli, patogeny i další kontaminanty. Vysokotlaká solanka přitom pohání zařízení pro zpětné získávání energie, zatímco odsolená voda je potrubím dopravována na pevninu. Technologie tedy při samotném procesu nepotřebuje elektřinu ani chemikálie.
https://youtu.be/PrQ9iXnhHUM
Jedna jednotka má vyrábět v průměru 50 000 litrů sladké vody denně. V pilotní fázi nebude voda určena k pití. Po otestování podle kalifornských standardů by mohla sloužit například k zalévání městské zeleně nebo mytí zařízení čistírny odpadních vod. Projekt za 1,49 milionu dolarů podpořil stát Kalifornie. Pokud se technologie osvědčí, může vzniknout větší soustava bójí. Pro její provoz už nyní počítá Oneka v Fort Bragg se třemi pracovními místy: technikem/operátorem, servisním inženýrem a koordinátorem provozu.
Projekt mezitím doznal podle místního
zpravodajského portálu Mendocino Voice zásadní změny. Původně mělo potrubí dopravovat odsolenou vodu z bóje na pevninu, jeho instalace, průzkum i následné odstranění se však ukázaly jako příliš nákladné. Potrubí proto bylo z projektu prozatím vyřazeno a veškerá vyrobená sladká voda se nyní vrací zpět do oceánu. Pilotní projekt tak zatím slouží především ke sběru provozních a ekologických dat pro případné budoucí nasazení většího počtu bójí a vybudování infrastruktury pro přívod vody do města. Bóje byla do moře instalována 1. září. Kvůli zimním vlnám ji bude nutné na podzim vyjmout a podle podmínek znovu instalovat nejdříve v dubnu 2027. Petr Dvořák zdroj: Město Fort Bragg