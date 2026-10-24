Jiří Schmitzer slaví 77 let. Kvůli dávné nehodě ho Jiří Sovák zavrhl a nikdy nepoznal svá vnoučata

Jiří Schmitzer, FOTO: NextFoto.cz Jiří Schmitzer, FOTO: NextFoto.cz Jiří Schmitzer, FOTO: NextFoto.cz Jiří Schmitzer, FOTO: NextFoto.cz Jiří Schmitzer, FOTO: NextFoto.cz Jiří Schmitzer, FOTO: NextFoto.cz
Herec a písničkář Jiří Schmitzer oslaví pětadvacátého října sedmdesáté sedmé narozeniny. Letos na jaře fanoušky překvapil, když po sérii zdravotních problémů dorazil na koncert o berlích a výrazně pohublý. Ani to mu ale nezabránilo pokračovat v práci, ve které ho podporuje manželka Irena i dcera Kristýna, jež mu dělá manažerku. Koncerty s berlemi po těžkém zánětu
Schmitzer prodělal loni těžký zánět dýchacích cest a podstoupil blíže nespecifikovaný zákrok na krku. Letos v květnu pak po koncertu v jihočeské Postřižinské zahradě zapózoval na fotografii s fanouškem, kde se opíral o dvě berle. Během jara výrazně ztratil na váze. Podle svého okolí ale i přes potíže s chůzí dál plánoval jezdit po Česku a vystupovat se svými písněmi.
Vedle hudby se nadále věnuje také herectví. Letos se objevil v seriálu Na tělo a na příští rok chystá natáčení filmu Narozeniny a seriálu Jobovka. Během své kariéry získal čtyři ocenění Český lev za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Triumfoval se snímky Bumerang, Kráska v nesnázích, Jako nikdy a Staříci.
Děti se vydaly jiným směrem
K herectví Schmitzer původně nesměřoval. Na divadelní fakultu se přihlásil jen proto, aby se vyhnul dvouleté základní vojenské službě. K přijímacím zkouškám ho přemluvila jeho matka Blanka s argumentem, že na škole není matematika. Právě bez matky strávil velkou část dětství, když odjela s novým mužem na čtyři roky do Egypta. Vychovával ho tak jeho dědeček, voják z povolání, který uplatňoval velmi přísný režim.
Své soukromí si dnes pečlivě hlídá. Oporu našel u své druhé manželky Ireny, která pracuje jako daňová poradkyně. Mají spolu dvě děti. Dcera Kristýna pořádá vlastní festival, živí se rovněž daňovým poradenstvím a svému otci dělá manažerku. Zastupuje mimo jiné i herečku Miluši Bittnerovou.
Syn Jiří vystudoval teologii na Husitské fakultě a pracuje jako sociální pracovník. Z prvního rozvedeného manželství má herec ještě dceru, která dlouhodobě žije v Rakousku a udělala z něj několikanásobného dědečka.
Odcizení s otcem kvůli nehodám
Schmitzerovu kariéru i osobní život poznamenaly dvě automobilové nehody. Během natáčení komedie Marečku, podejte mi pero! v roce 1976 usedl dle dostupných zdrojů po představení opilý za volant a srazil chodce. Ten na následky zranění zemřel. Soud jej tehdy poslal na tři roky do vězení. Za dobré chování ho propustili po odpykání zhruba poloviny trestu. Podle informací webu Lifee boural pod vlivem alkoholu později ještě jednou, když vezl známé ze svatby. Auto sjelo do příkopu a narazilo do sloupu.
V pořadu Neobyčejné životy nehodu okomentoval slovy, že událost nevnímá jako újmu.
„Spíš mě to připravilo na to, že v životě se může přihodit ledacos, že to ani nemusí být tvoje vina, ale že kvůli tomu ještě nemusíš začít nenávidět celý svět,“ řekl tehdy Jiří Schmitzer.
Jeho otec, herec
, mu však jízdu v opilosti nikdy neodpustil. Syna se zřekl, vydědil ho a do konce života s ním nepromluvil. Nikdy se proto nesetkal ani se svými vnoučaty. Schmitzer pak svému otci po jeho úmrtí nešel na pohřeb. Poslední manželka Jiřího Sováka Anna později médiím sdělila, že chyba byla pravděpodobně na obou stranách, ale jejich pohled na život a hodnoty se natolik vzdálily, že už k sobě nedokázali najít cestu. Jiří Sovák Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima, ahaonline, lifee, ahaonline).