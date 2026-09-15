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Jak dlouho můžete nechat kočku o samotě? Veterináři stanovili přesný limit

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O kočkách se říká, že to jsou samostatné bytosti, které přítomnost člověka spíše obtěžuje. Odborníci ale zjistili, že to není tak docela pravda. Kočka svou osamělost neprojevuje tak hlasitě jako pes, avšak to ještě neznamená, že jí nechybíte.
Jak dlouho můžete nechat kočku o samotě? Veterináři stanovili přesný limit

Jak dlouho můžete nechat kočku o samotě? Veterináři stanovili přesný limit

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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